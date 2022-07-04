Российские космонавты отпраздновали "День освобождения "ЛНР" в космосе (фото)

На Международной космической станции они развернули флаги псевдореспублик "ЛДНР".

"Роскосмос" сообщил о том, что российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков присоединились к поздравлениям "главы" так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника о "новом Дне Великой Победы" — дне "освобождения".

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"Граждане союзной Донецкой Народной Республики, ждите!" — сказано в сообщении "Роскосмоса".

Ведомство опубликовало также фотографии со станции, на которых видно, что россияне развернули в космосе флаги псевдореспублик.

Отметим, что сейчас помимо россиян на МКС находится экипаж миссии SpaceX Crew-4: астронавты NASA Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти. Как они восприняли эту акцию, не сообщается.

Отметим, что накануне 9 мая российские космонавты вывесили на МКС "Знамя Победы".

Также в мае в России пригрозили выходом из проекта МКС, если Запад не отменит санкции против предприятий российской космической отрасли. Отставной астронавт NASA Скотт Келли, который провел на станции 520 дней, комментируя угрозы россиян, заявил, что "Россия не нужна ни США, ни Европе в области исследования космоса". Он уверен, что ущерб от этого понесет лишь российская космическая отрасль, но никак не американцы, которые благодаря компании SpaceX перестали зависеть от россиян и теперь могут сами доставлять на МКС людей и грузы.

Напомним, 29 апреля с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2" в космос запустили российский спутник-разведчик, на корпус которого нанесли символ российского вторжения в Украину — букву Z. Спутник пробыл в космосе лишь 20 дней. 18 мая спутник "Космос-2555" сошел с орбиты, вошел в атмосферу и сгорел. После новости о неудачном запуске российской ракеты американский астронавт Скотт Келли назвал символику Z "синонимом эпического провала".

В начале июня военный эксперт Олег Жданов объяснил Фокусу, почему Кремлю так важно захватить Северодонецк и Лисичанск. По его словам, оккупация всей Луганской области позволит России заявить о большой победе и взять паузу, чтобы подготовиться к наступлению на других направлениях.

4 июля, выслушав доклад министра обороны Сергея Шойгу о захвате Луганской области, президент РФ Владимир Путин разрешил "отдохнуть" подразделениям группы "Центр", принимавшим активное участие в боевых действиях.