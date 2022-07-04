Російські космонавти відсвяткували "День визволення "ЛНР" у космосі (фото)

На Міжнародній космічній станції вони розгорнули прапори псевдореспублік "ЛДНР".

"Роскосмос" повідомив про те, що російські космонавти Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков приєдналися до привітань "глави" так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника про "новий День Великої Перемоги" — день "визволення".

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"Громадяни союзної Донецької Народної Республіки, чекайте!" — сказано в повідомленні "Роскосмосу".

Відомство опублікувало також фотографії зі станції, на яких видно, що росіяни розгорнули в космосі прапори псевдореспублік.

Зазначимо, що зараз, окрім росіян, на МКС перебуває екіпаж місії SpaceX Crew-4: астронавти NASA Челл Ліндгрен, Боб Гайнс і Джесіка Воткінс, а також астронавтка ЄКА Саманта Крістофоретті. Як вони сприйняли цю акцію, не повідомляється.

Зазначимо, що напередодні 9 травня російські космонавти вивісили на МКС "Прапор Перемоги".

Також у травні в Росії пригрозили виходом із проєкту МКС, якщо Захід не скасує санкції проти підприємств російської космічної галузі. Відставний астронавт NASA Скотт Келлі, який провів на станції 520 днів, коментуючи погрози росіян, заявив, що "Росія не потрібна ні США, ні Європі в галузі дослідження космосу". Він упевнений, що збитків від цього зазнає лише російська космічна галузь, але ніяк не американці, які завдяки компанії SpaceX перестали залежати від росіян і тепер можуть доставляти на МКС людей і вантажі.

Нагадаємо, 29 квітня з космодрому Плесецьк на ракеті "Ангара-1.2" у космос запустили російський супутник-розвідник, на корпус якого нанесли символ російського вторгнення в Україну — букву Z. Супутник пробув у космосі лише 20 днів. 18 травня супутник "Космос-2555" зійшов із орбіти, увійшов в атмосферу та згорів. Після новини про невдалий запуск російської ракети американський астронавт Скотт Келлі назвав символіку Z "синонімом епічного провалу".

На початку червня військовий експерт Олег Жданов пояснив Фокусу, чому Кремлю так важливо захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За його словами, окупація всієї Луганської області дозволить Росії заявити про велику перемогу та взяти паузу, щоб підготуватися до наступу на інших напрямках.

4 липня, вислухавши доповідь міністра оборони Сергія Шойгу про захоплення Луганської області, президент РФ Володимир Путін дозволив "відпочити" підрозділам групи "Центр", які брали активну участь у бойових діях.