"Ми не можемо ігнорувати це": астронавта зі США обурили прапори "ЛДНР" на МКС

Террі Вертс упевнений, що Росії не можна дозволяти використовувати Міжнародну космічну станцію для пропагування аморальної війни проти України.

Американського астронавта Тері Вертса обурила пропагандистська акція російських космонавтів на Міжнародній космічній станції, які розгорнули у космосі прапори так званих "ЛДНР". Вертс закликав не ігнорувати такі вчинки російських колег.

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"Росія тепер офіційно використовує космічну станцію для пропаганди своєї незаконної та аморальної війни в Україні, де вони щодня вбивають мирних жителів. Ми більше не можемо ігнорувати це", — заявив астронавт.

Нагадаємо, космонавти Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков 4 липня демонстрацією прапорів терористичних утворень відсвяткували "День визволення "ЛНР". Напередодні 9 травня вони розгортали на орбіті "прапор перемоги".

Крім росіян на МКС зараз знаходяться учасники місії SpaceX Crew-4: астронавти NASA Чел Ліндгрен, Боб Гайнс та Джесіка Воткінс, а також астронавтка ЄКА Саманта Крістофоретті. На честь Дня незалежності США вони також розгорнули на МКС прапор — американський.

[ + – ] Того ж дня американці на МКС підняли американський прапор на честь Дня незалежності США

Террі Вертс двічі побував на МКС у 2010 та 2014-2015 роках. До цього він був військовим льотчиком, воював в Іраку, дослужився до полковника ВПС США.

У травні Росія пригрозила виходом із проєкту МКС, якщо Захід не погодиться скасувати санкції проти підприємств космічної галузі РФ. Відставний астронавт NASA Скотт Келлі у відповідь на це заявив, що "Росія не потрібна ні США, ні Європі в галузі дослідження космосу". Він упевнений, що демарш росіян ударить лише по них самих, а американці тепер можуть самі доставляти на МКС людей та вантажі завдяки компанії SpaceX.