Новий спосіб утилізації: на МКС уперше викинули в космос "пакет" зі сміттям вагою 78 кг (відео)

На орбітальній станції успішно випробували новий спосіб позбавлення від сміття.

На МКС уперше провели випробування нового способу утилізації відходів. Через повітряний шлюз Bishop у космос відлетів спеціально створений для цих цілей сміттєвий контейнер із вантажем вагою 78 кг, повідомляє Space.

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Створенням спеціального контейнера для сміття займалася американська компанія Nanoracks. Ця ємність, наповнена сміттям, уперше в історії МКС відлетіла в космос, щоб потім згоріти в атмосфері. Сам контейнер може вміщати 272 кг відходів, але цього разу в межах випробувань нової технології утилізації сміття в ньому було лише 72 кг відходів.

За словами представників компанії Nanoracks, у контейнері були непотрібні астронавтам матеріали, засоби гігієни й одяг. Випробування нової технології утилізації відходів на МКС пройшло успішно.

[ + – ] За словами представників компанії Nanoracks, у контейнері були непотрібні астронавтам матеріали, засоби гігієни й одяг, і випробування нової технології утилізації відходів на МКС пройшло успішно. Фото: NASA

Викид контейнера для сміття відбувся з повітряного шлюзу Bishop, який розробила також Nanoracks і який прикріплений до американського модуля МКС під назвою Tranquility ("Спокій"). Цей шлюз доставили на станцію космічним вантажним кораблем компанії SpaceX наприкінці грудня 2020 року.

Bishop, який є першим у світі шлюзом, створеним приватною компанією, астронавти використовують для запусків у космос невеликих супутників. Ту ж технологію запуску супутників компанія Nanoracks використовувала для здійснення запуску першого сміттєвого контейнера.

За словами Джонатана Макдавелла, астронома з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, подібна технологія позбавлення сміття на МКС була використана вперше. Але коли цей контейнер згорить в атмосфері, поки не відомо. За словами вченого, до цього астронавти на МКС складали все сміття у вантажний корабель, який потім після закінчення свого терміну експлуатації вирушав в атмосферу Землі, де і згоряв.

"Важливо зазначити, що подібний спосіб утилізації відходів не є чимось новим у космосі. Подібні контейнери зі сміттям регулярно викидали радянські космонавти з космічних станцій "Салют" у 1970-х і 1980-х роках", — каже Макдавелл.

За словами астронома, востаннє так само астронавти позбулися сміття ще у вересні 1996 року, коли контейнер вилетів із попередниці МКС — космічної станції "Мир".

Згідно із заявою компанії Nanoracks, таку саму технологію утилізації сміття вона використовуватиме на своїй комерційній космічній станції, яка має бути запущена на орбіту у 2027 році.

Фокус уже писав про те, що астронавта NASA обурили прапори "ЛДНР", які показали на борту МКС російські астронавти на знак підтримки війни Росії проти України.

Інший американський астронавт заявив, як уже писав Фокус, що без Росії можуть спокійно обійтися і США, і Європа в межах реалізації майбутніх космічних проєктів.

Тим більше, що, як писав Фокус, NASA вже відчуває способи, як позбавитися від російської залежності на орбітальній станції.