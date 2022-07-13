Испытание огнем. В Сети показали, как выглядит ракета SpaceX после взрыва (фото)

До сих пор точно не известно, почему взорвалась ракета Super Heavy, но Илон Маск похоже не очень расстроен.

12 июля во время испытания ракеты Super Heavy, которая является составляющим компонентом огромной новой ракеты компании SpaceX под названием Starship, произошел неожиданный взрыв. Пожар охвативший ракету продолжался около часа. По словам Илона Маска, с ракетой все в порядке, хотя до сих пор неизвестны причины инцидента, сообщает Futurism.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Взрыв прототипа ракеты Super Heavy под названием Booster 7, как уже писал Фокус, произошел на стартовой площадке компании SpaceX в штате Техас, США. Массивный огненный шар и клубы дыма появились вскоре после запуска двигателей ракеты.

Сразу после взрыва Илон Маск, владелец SpaceX, написал в Twitter, что это якобы был запланированный взрыв, но потом удалил свой твит. В комментарии к видео взрыва, которое разместил американский журналист Крис Бергин, Маск написал, что это действительно несчастный случай и его команда оценивает причиненный ракете ущерб. Взрыв был такой силы, что даже некоторые камеры, транслирующие испытание ракеты, содрогнулись от ударной волны.

Вскоре после взрыва Илон Маск заявил, что возгоранию могла способствовать богатая кислородом окружающая ракету среда.

[ + – ] Вскоре после взрыва Илон Маск заявил, что возгоранию могла способствовать богатая кислородом окружающая ракету среда Фото: Twitter

"Криогенное топливо представляет собой дополнительную проблему, поскольку оно испаряется, создавая риск взрыва в кислородной атмосфере. Но точную причину взрыва мы выясним и сообщим об этом", — сказал Маск.

До сих пор о точной причине возгорания ничего не известно. Но американский фотожурналист Ник Ансуини опубликовал в Twitter фотографию того, как выглядят двигатели ракеты Super Heavy после взрыва. На первый взгляд явных повреждений не видно, но они могут быть выявлены в ходе подробного исследования причин инцидента.

Журналист Эрик Бергер в качестве реакции на фотографию написал в Twitter, что ракета выглядит неплохо и все могло бы быть намного хуже. А Крис Бергин заявил, что большая часть двигателей ракеты вообще может быть не повреждена. Илон Маск позже написал в своем аккаунте в Twitter, что основание ракеты выглядит хорошо, а сама стартовая площадка на данный момент закрыта.

Ракета Starship должна была осуществить свой первый орбитальный полет вокруг Земли уже в июле этого года. Но теперь не известно, когда она сможет взлететь. Издание пишет, что подобные проблемы, если они снова возникнут, могут помешать планам Маска отправить свою ракету в космос как можно скорее.

Ракета Starship, которая состоит из ракеты носителя Super Heavy и второй ступени Starship, предназначена для доставки грузов и пилотируемых миссий на Луну и Марс. NASA даже хочет использовать эту ракету во время своих полетов на Луну.

Но такой взрыв, который может еще раз повториться может сильно усложнить жизнь Маску и поставить под угрозу его амбиционные проекты по освоению космоса, пишет Futurism.

Фокус уже писал о том, что полеты ракет компании SpaceX и других компаний, которые занимаются космическим туризмом, могут серьезно навредить нашей планете.

Также Фокус писал о том, что впервые на космическом корабле SpaceX на МКС отправилась группа туристов.