Випробування вогнем. У мережі показали, який вигляд має ракета SpaceX після вибуху (фото)

Досі точно не відомо, чому вибухнула ракета Super Heavy, але Ілон Маск, схоже, не дуже засмучений.

12 липня під час випробування ракети Super Heavy, яка є складником величезної нової ракети компанії SpaceX під назвою Starship, стався несподіваний вибух. Пожежа, що охопила ракету, тривала близько години. За словами Ілона Маска, з ракетою все гаразд, хоча досі невідомі причини інциденту, повідомляє Futurism.

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Вибух прототипу ракети Super Heavy під назвою Booster 7, як уже писав Фокус, стався на стартовому майданчику компанії SpaceX у штаті Техас, США. Масивна вогненна куля та хмари диму з'явилися незабаром після запуску двигунів ракети.

Відразу після вибуху Ілон Маск, власник SpaceX, написав у Twitter, що це нібито був запланований вибух, але потім видалив твіт. У коментарі до відео вибуху, яке розмістив американський журналіст Кріс Бергін, Маск написав, що це справді нещасний випадок, і його команда оцінює завдану ракеті шкоду. Вибух був такої сили, що навіть деякі камери, які транслювали випробування ракети, здригнулися від ударної хвилі.

Незабаром після вибуху Ілон Маск заявив, що спалаху могло сприяти багате на кисень навколишнє середовище ракети.

[ + – ] Незабаром після вибуху Ілон Маск заявив, що спалаху могло сприяти багате на кисень навколишнє середовище ракети Фото: Twitter

"Кріогенне паливо є додатковою проблемою, оскільки воно випаровується, створюючи ризик вибуху в кисневій атмосфері. Але точну причину вибуху ми з'ясуємо та повідомимо про це", — сказав Маск.

Досі про точну причину займання нічого не відомо. Але американський фотожурналіст Нік Ансуїні опублікував у Twitter фотографію того, який вигляд мають двигуни ракети Super Heavy після вибуху. На перший погляд, явних ушкоджень не видно, але вони можуть бути виявлені в ході детального дослідження причин інциденту.

Журналіст Ерік Бергер як реакцію на фотографію написав у Twitter, що ракета має непоганий вигляд і все могло б бути набагато гірше. А Кріс Бергін заявив, що більшість двигунів ракети взагалі може бути не пошкоджена. Ілон Маск пізніше написав у своєму акаунті в Twitter, що основа ракети має хороший вигляд, а сам стартовий майданчик наразі закритий.

Ракета Starship мала здійснити свій перший орбітальний політ навколо Землі вже в липні цього року. Але тепер не відомо, коли вона зможе злетіти. Видання пише, що подібні проблеми, якщо вони знову виникнуть, можуть стати на заваді планам Маска відправити свою ракету в космос якнайшвидше.

Ракета Starship, яка складається з ракети носія Super Heavy та другого ступеня Starship, призначена для доставки вантажів і пілотованих місій на Місяць та Марс. NASA навіть хоче використати цю ракету під час своїх польотів на Місяць.

Але такий вибух, який може ще раз повторитися, може сильно ускладнити життя Маску та поставити під загрозу його амбіційні проєкти з освоєння космосу, пише Futurism.

Фокус уже писав про те, що польоти ракет компанії SpaceX та інших компаній, які займаються космічним туризмом, можуть серйозно зашкодити нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що вперше на космічному кораблі SpaceX на МКС вирушила група туристів.