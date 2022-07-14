Археологи нашли редкие останки на поле битвы под Ватерлоо (фото)

Работая на территории фермы, ученые раскопали неповрежденный скелет солдата, лежащий среди ящиков с боеприпасами, медицинских отходов и ампутированных костей ног и рук.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Бельгии ученые обнаружили невероятно редкую находку — останки солдат и лошадей, погибших в битве при Ватерлоо в 1815 году, пишет Gla.ac.uk.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вернувшись к раскопкам на поле боя впервые после пандемии, команда экспертов обнаружила важные новые данные. Работая на территории фермы Мон-Сен-Жан, группа раскопала неповрежденный скелет солдата, лежащий среди ящиков с боеприпасами, медицинских отходов и ампутированных костей ног и рук.

[ + – ] Среди находок также были ампутированные кости ног и рук

"Я работаю археологом на полях сражений уже 20 лет и никогда не видел ничего подобного", — рассказал один из авторов исследования Тони Поллард.

Наполеон Бонапарт, правивший Францией с 1804 по 1814 год, сдался британским войскам при Ватерлоо после значительного численного превосходства. Поражение французов при Ватерлоо положило конец наполеоновским войнам, бушевавшим в Европе почти 23 года. По подсчетам ученых, в эпической битве в Бельгии, которая навсегда положила конец мечтам Наполеона об империи, погибло до 20 000 человек.

[ + – ] Раскопки проводились на территории фермы Мон-Сен-Жан

В то время как сама битва была кровавой и жестокой, отношение к мертвым с обеих сторон кажется бессердечным в свете современных взглядов. Считается, что многие погибшие при Ватерлоо были сожжены на кострах, в то время как другие были отправлены в Великобританию в рамках ужасной торговли удобрениями, сделанных из человеческих костей.

Кроме того, многие тела, поместили в братские могилы (которые пока не были обнаружены), чтобы очистить поле боя от тысяч тел. Скелет, найденный в Мон-Сен-Жан, был обнаружен в придорожной канаве рядом с фермерским домом. В 2019 году эксперты нашли ампутированные конечности в той же канаве, недалеко от полевого госпиталя, где было произведено около 500 ампутаций, в результате чего у двора накопились большое количество костей.

[ + – ] Кроме того, многие тела, поместили в братские могилы

В ходе раскопок были обнаружены другие свидетельства масштабов страданий, причиненных в ходе наполеоновской битвы, в виде множества конских костей.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Норвегии археологи наткнулись на уникальный склад артефактов. Этот клад включал кожаный башмак, мумифицированное тело птицы, древко стрелы а также одежду, конскую амуницию и и многое другое.