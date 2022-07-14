Археологи знайшли рідкісні останки на полі битви під Ватерлоо (фото)

Працюючи на території ферми, вчені розкопали непошкоджений скелет солдата, що лежить серед ящиків із боєприпасами, медичних відходів та ампутованих кісток ніг та рук.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Бельгії вчені виявили неймовірно рідкісну знахідку — останки солдатів і коней, які загинули в битві під Ватерлоо в 1815 році, пише Gla.ac.uk.

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Повернувшись до розкопок на полі бою вперше після пандемії, команда експертів виявила нові важливі дані. Працюючи на території ферми Мон-Сен-Жан, група розкопала неушкоджений скелет солдата, що лежить серед ящиків із боєприпасами, медичних відходів та ампутованих кісток ніг та рук.

[ + – ] Серед знахідок також були ампутовані кістки ніг та рук

"Я працюю археологом на полях битв уже 20 років і ніколи не бачив нічого такого", — розповів один з авторів дослідження Тоні Поллард.

Наполеон Бонапарт, який правив Францією з 1804 по 1814, здався британським військам під Ватерлоо після значної чисельної переваги. Поразка французів за Ватерлоо поклала край наполеонівським війнам, що вирували в Європі майже 23 роки. За підрахунками вчених, в епічній битві в Бельгії, яка назавжди поклала край мріям Наполеона про імперію, загинуло до 20 000 людей.

[ + – ] Розкопки проводилися на території ферми Мон-Сен-Жан

У той час як сама битва була кривавою та жорстокою, ставлення до мертвих з обох боків здається безсердечним у світлі сучасних поглядів. Вважається, що багато загиблих під Ватерлоо спалені на вогнищах, тоді як інші відправлені до Великобританії в межах жахливої торгівлі добривами, зробленими з людських кісток.

Крім того, багато тіл помістили в братські могили (які поки не виявлені), щоб очистити поле бою від тисяч тіл. Скелет, знайдений у Мон-Сен-Жан, виявили в придорожній канаві поруч із фермерським будинком. У 2019 році експерти знайшли ампутовані кінцівки в тій же канаві, недалеко від польового госпіталю, де зроблено близько 500 ампутацій, внаслідок чого біля двору нагромадилася велика кількість кісток.

[ + – ] Крім того, багато тіл, помістили в братські могили

Під час розкопок виявлено інші докази масштабів страждань, завданих під час наполеонівської битви, як безліч кінських кісток.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Норвегії археологи натрапили на унікальний склад артефактів. Цей скарб включав шкіряний черевик, муміфіковане тіло птиці, древко стріли, а також одяг, кінську амуніцію та багато іншого.