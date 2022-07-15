Не звезды и не планеты. На необычных коричневых карликах обнаружены горячие облака из песка

Ученые считают, что подобные облака могут быть и на Юпитере, просто они скрыты на более низких высотах.

Ученые из NASA смогли подтвердить наличие песчаных или богатых силикатами облаков на необычных космических телах, которые называются коричневыми карликами. У этих странных объектов нет твердой поверхности и то, как песчинки могли подняться высоко в атмосферу, несмотря на наличие силикатов составе коричневых карликов, оставалось загадкой, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Коричневыми карликами астрономы называют класс космических объектов, которые имеют характеристики, которые представляют собой нечто среднее между звездами и планетами газовыми гигантами. В основном они имеют размер Юпитера, но иногда их очень сложно отличить от звезд или планет. Тем не менее космическому инфракрасному телескопу "Спитцер" это удавалось. Этот телескоп прекратил свою работу еще в 2020 году, но ученые продолжают изучать его архивные данные.

[ + – ] На изображении показан сравнительный размер звезд (слева), коричневых карликов с разной температурой (посредине) и Юпитера (справа) Фото: NASA

О том, что у коричневых карликов есть облака, состоящие из силикатов, ученые выяснили благодаря новому моделированию атмосфер этих объектов на основе данных, которые собрал "Спитцер" в период с 2003 по 2009 год. Как раз в это время два из трех научных приборов телескопа могли поддерживать очень низкую температуру, чтобы изучать космос и населяющие его объекты. Потом охладитель закончился, и телескоп завершил свою основную миссию и продолжил выполнять другие задачи по исследованию Вселенной в инфракрасном диапазоне с помощью оставшегося прибора.

[ + – ] Силикатные облака могут формироваться на не очень горячих (слева) и не очень холодных (справа) коричневых карликах (посредине) Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что песчаные облака могут формироваться на коричневых карликах на больших высотах благодаря определенным температурам и химическому составу атмосферы. Песчаные облака на этих объектах состоят из силикатов – это группа минералов из которых состоит практически вся земная кора. В их состав входит и кремнезем – главный компонент почти всех земных горных пород. На основе моделирования ученые выяснили, что облака из кремнезема, которые находятся высоко в атмосферах коричневых карликов все же существуют, хотя их и сложно обнаружить.

[ + – ] Погода на коричневом карлике в представлении художника Фото: NASA

Причиной образования таких песчаных облаков ученые назвали диапазон температур от 1000 до 1700 градусов Цельсия, которые позволяют кремнезему конденсироваться в атмосфере. Камни могут испарятся и конденсироваться в облака, как и вода, если существует необходимая очень высокая температура.

Ученые считают, что такие силикатные облака существуют и на некоторых очень горячих экзопланетах за пределами Солнечной системы. Также ученые из NASA считают, что такие облака могут существовать и на Юпитере, но они не поднимаются высоко, а находятся намного ниже и поэтому пока недоступны для наблюдения.

Что касается телескопа "Спитцер", то как уже писал Фокус, его преемником является новый космический телескоп Уэбба, хотя некоторые называли последнего преемником телескопа Хаббла.

Несколько дней назад NASA опубликовало первые научные снимки, которые сделала новая космическая обсерватория, которые не только поражают своей красотой, но и несут очень много важной информации о неизвестных науке объектах, как уже писал Фокус.

Также, как писал Фокус, телескопу Уэбба удалось сделать уникальный снимок Юпитера и его трех спутников.