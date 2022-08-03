Захватывающее зрелище. Тысячи медуз заполонили прибрежные воды Израиля: в чем причина (видео)

Огромное скопление медуз в Средиземном море заняло не только большую территорию на поверхности, но и ушло в глубину на сотни метров.

Израильские ученые с помощью беспилотников смогли запечатлеть тысячи медуз-кочевников в Хайфском заливе. Эти "белые точки" занимают огромную территорию моря и уходят вглубь на несколько сотен метров. Ученые считают, что такая большая концентрация медуз в этом районе связана с деятельностью человека, а также с изменением климата, сообщает Live Science.

Медузы-кочевники в настоящее время являются наиболее распространенными видами медуз в водах вблизи города Хайфа, Израиль. Эти медузы являются инвазивным видом в этом регионе Средиземного моря, ведь основное место их обитания — это Индийский и Тихий океаны.

[ + – ] Израильские ученые с помощью беспилотников смогли запечатлеть тысячи медуз-кочевников в Хайфском заливе Фото: Live Science

Кстати, как уже писал Фокус, польские ученые назвали кошек инвазивным видом для Европы и объяснили почему они так считают.

Ученые полагают, что медузы-кочевники попали в Средиземное море через Суэцкий канал в Египте. Резки рост количества медуз у берегов Израиля может иметь катастрофические последствия для местной экосистемы, а также может повлиять на туризм. Это связано с тем, что люди опасаются отдыхать и плавать там, где их могут укусить медузы.

Такая высокая концентрация этих морских существ в одном месте называется "цветением" медуз. И ученые считают, что в этом процессе свою негативную роль сыграла деятельность человека, а также изменения климата.

[ + – ] Такая высокая концентрация этих морских существ в одном месте называется "цветением" медуз. И ученые считают, что в этом процессе свою негативную роль сыграла деятельность человека, а также изменения климата Фото: Live Science

Одной из возможных причин "цветения" медуз, загрязнение океана отходами, от которого медузы пытаются спастись. Также причиной может быть чрезмерный вылов и сокращение популяции морских животных, которые либо являются конкурентами с медузами в пищевой цепи, либо они охотятся на этих медуз.

"Из-за того, что в последние годы количество медуз резко увеличилось в прибрежных водах, страдают все. И экосистема, и туризм, и это наносит экономический ущерб", — говорит эколог Рути Яхель.

Эколог Дрор Энжел считает, что изменение климата также влияет на увеличение количества медуз у берегов Израиля.

"Прошлая зима была очень дождливой и временами холодной. Возможно, это повлияло на интенсивность цветения и жизненный цикл медуз. Если идет сильный дождь, то в море конценрируется много питательных веществ. Так что там становится больше водорослей, планктона и соответственно больше еды для медуз", — говорит Энжел.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в Тихом океане удивительное морское существо, которое чем-то напоминает медузу. У этого существа есть щупальца, а также длинное тонкое тело в виде стебля.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили у берегов Калифорнии, США, гигантскую медузу на глубине почти 1 км. Длина этого морского существа вместе со щупальцами составляет 10 метров.

Напоминаем, что ученые научились читать мысли медуз, поместив их нервную систему под микроскоп.