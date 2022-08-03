Захопливе видовище. Тисячі медуз заполонили прибережні води Ізраїлю: в чому причина (відео)

Велике скупчення медуз у Середземному морі зайняло не лише велику територію на поверхні, а й пішло в глибину на сотні метрів.

Ізраїльські вчені за допомогою безпілотників змогли сфотографувати тисячі медуз-кочівників у Хайфській затоці. Ці "білі крапки" займають величезну територію моря та йдуть углиб на кілька сотень метрів. Учені вважають, що така велика концентрація медуз у цьому районі пов'язана з діяльністю людини, а також зі зміною клімату, повідомляє Live Science.

Медузи-кочівники нині є найпоширенішими видами медуз у водах поблизу міста Хайфа, Ізраїль. Ці медузи є інвазивним видом у цьому регіоні Середземного моря, адже основне місце їх проживання — це Індійський і Тихий океани.

[ + – ] Ізраїльські вчені за допомогою безпілотників змогли сфотографувати тисячі медуз-кочівників у Хайфській затоці Фото: Seneca-Guns

До речі, як уже писав Фокус, польські вчені назвали кішок інвазивним виглядом для Європи та пояснили, чому вони так вважають.

Учені вважають, що медузи-кочівники потрапили в Середземне море через Суецький канал у Єгипті. Різке зростання кількості медуз біля берегів Ізраїлю може мати катастрофічні наслідки для місцевої екосистеми, а також уплинути на туризм. Це пов'язано з тим, що люди побоюються відпочивати й плавати там, де їх можуть укусити медузи.

Така висока концентрація цих морських істот в одному місці називається "цвітінням" медуз. І вчені вважають, що в цьому процесі свою негативну роль відіграла діяльність людини та зміни клімату.

[ + – ] Така висока концентрація цих морських істот в одному місці називається "цвітінням" медуз, і вчені вважають, що в цьому процесі свою негативну роль відіграла діяльність людини, а також зміни клімату Фото: Seneca-Guns

Однією з можливих причин "цвітіння" медуз є забруднення океану відходами, від якого медузи намагаються врятуватися. Також причиною може бути надмірний вилов і скорочення популяції морських тварин, які або є конкурентами з медузами в харчовому ланцюзі, або вони полюють на цих медуз.

"Через те, що останніми роками кількість медуз різко збільшилася в прибережних водах, страждають усі. І екосистема, і туризм, і це завдає економічної шкоди", — каже еколог Руті Яхель.

Еколог Дрор Енжел вважає, що зміна клімату також впливає збільшення кількості медуз біля берегів Ізраїлю.

"Минула зима була дуже дощовою та часом холодною. Можливо, це вплинуло на інтенсивність цвітіння та життєвий цикл медуз. Якщо йде сильний дощ, то в морі конценрується багато поживних речовин. Тож там стає більше водоростей, планктону й, відповідно, більше їжі для медуз", — каже Енжел.

Як уже писав Фокус, учені виявили в Тихому океані дивовижну морську істоту, яка чимось нагадує медузу. Ця істота має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили біля берегів Каліфорнії, що в США, гігантську медузу на глибині майже 1 км. Довжина цієї морської істоти разом зі щупальцями становить 10 метрів.

Нагадуємо, що вчені навчилися читати думки медуз, помістивши їхню нервову систему під мікроскоп.