Секретный рецепт. Ученые раскрыли древнюю тайну жителей Китая бронзового века

Производство металла в то время могло быть более сложным, чем предполагали ученые.

Во времена Эпохи Чжоу в Китае (1050 – 221 годы до н.э) была создана книга под названием "Ритуалы Чжоу". Авторы книги среди описаний жизни и истории Китая того времени, также оставили записи о шести рецептах создания бронзы. Бронза использовалась в Китае для изготовления оружия, такого как мечи и топоры, а также культурных и религиозных артефактов. Ученые много десятилетий пытались расшифровать исторические формулы, написанные для китайских мастеров. В частности, точно не было известно, что за компоненты, которые называются Цзинь и Си, были указаны в древних формулах. Но теперь ученые, возможно нашли решение древней загадки, сообщает Inverse.

Для того, чтобы выяснить, что это за загадочные компоненты, ученые из Оксфордского университета и Британского музея провели химический анализ древних китайских монет, которые относятся к Эпохе Чжоу. Целью исследования было выявление соотношения меди, олова и свинца в монетах. Ученые предполагают, что Цзинь и Си — это не чистые металлы, такие как медь и олово, как считалось раньше, а металлические сплавы. Исследователи предположили, что Цзинь на самом деле - это сплав меди-олова-свинца, а Си – это сплав меди и свинца.

[ + – ] Для того, чтобы выяснить, что это за загадочные компоненты, ученые из Оксфордского университета и Британского музея провели химический анализ древних китайских монет, которые относятся к Эпохе Чжоу Фото: Inverse/Shutterstock

"В Китае бронзового века производилось очень много бронзовых изделий, в том числе оружия, а также культурных и религиозных артефактов. Но технологии производства бронзы были не совсем понятны. В частности, проблема была с расшифровкой рецептов создания бронзы из книги "Ритуалы Чжоу". Больше всего проблем вызвала расшифровка того, что означают загадочные компоненты Цзинь и Си", — говорит Жуйлян Лю из Британского музея.

[ + – ] Бронза использовалась в Китае для изготовления оружия, такого как мечи и топоры Фото: Inverse/Shutterstock

По словам Лю, книга с формулами для производства бронзы, скорее была справочником, чем настоящим научным пособием. Авторы шести рецептов просто не могли обобщить богатое разнообразие методов производства бронзы в Китае. Тем не менее ученые многие десятилетия считали, что Цзинь и Си – это главная составляющая всех бронзовых артефактов.

[ + – ] Музыкальный инструмент — бронзовый колокол времен Эпохи Чжоу Фото: wikipedia

"Несмотря на то, что авторы скорее всего не полностью владели всей информацией о производстве бронзы, эти тексты являются очень важным историческим источником. Это самое раннее письменное упоминание о производстве и очистке металлов в Восточной Азии", — говорит Лю.

По словам ученых, даже если шесть рецептов не соответствуют истинным формулам, которые использовались для производства бронзовых артефактов, возможно, из-за неточностей или вымыслов в тексте, эти инструкции могут дать важную информацию о китайском обществе бронзового века и о том, насколько местные жители ценили бронзу.

По словам Лю, новое исследование не только дает ответ на неразрешимую загадку, но и дает доказательства того, что производство бронзы в Китае могло быть более сложным, чем предполагали ученые.

[ + – ] Бронзовый сосуд для ритуальной еды времен Эпохи Чжоу Фото: wikipedia

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили в Венгрии захоронение, которому больше 3 тысяч лет, в котором обнаружили много изделий и украшений бронзового века.

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Что касается исторических находок в Китае, то Фокус писал о том, что археологи обнаружили разграбленную, но очень интересную гробницу 5 века на севере страны.