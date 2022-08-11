Секретний рецепт. Учені розкрили давню таємницю жителів Китаю бронзової доби

Виробництво металу тоді могло бути складнішим, ніж припускали вчені.

За часів Епохи Чжоу в Китаї (1050 – 221 роки до н.е.) створили книгу під назвою "Ритуали Чжоу". Автори книги серед описів життя й історії Китаю того часу також залишили записи про шість рецептів створення бронзи. Бронза використовувалася в Китаї для виготовлення зброї, такої як мечі та сокири, а також культурних і релігійних артефактів. Учені багато десятиліть намагалися розшифрувати історичні формули, написані китайських майстрів. Зокрема, точно не було відомо, що за компоненти, які називаються цзінь і сі, були вказані в стародавніх формулах. Але тепер учені, можливо, знайшли рішення стародавньої загадки, повідомляє Inverse.

Для того, щоб з'ясувати, що це за загадкові компоненти, вчені з Оксфордського університету й Британського музею провели хімічний аналіз стародавніх китайських монет, які належать до Епохи Чжоу. Метою дослідження було виявлення співвідношення міді, олова та свинцю в монетах. Учені припускають, що цзінь та сі — це не чисті метали, такі як мідь і олово, як вважалося раніше, а металеві сплави. Дослідники припустили, що цзінь насправді — це сплав міді-олова-свинцю, а сі — це сплав міді та свинцю.

[ + – ] Для того, щоб з'ясувати, що це за загадкові компоненти, вчені з Оксфордського університету й Британського музею провели хімічний аналіз стародавніх китайських монет, які належать до Епохи Чжоу Фото: Inverse/Shutterstock

"У Китаї бронзової доби виробляли дуже багато бронзових виробів, у тому числі зброї, а також культурних і релігійних артефактів. Але технології виробництва бронзи були не зовсім зрозумілі. Зокрема, проблема була з розшифровкою рецептів створення бронзи з книги "Ритуали Чжоу". Найбільше проблем викликало розшифрування того, що означають загадкові компоненти цзінь і сі", — каже Жуйлян Лю з Британського музею.

[ + – ] Бронзу використовували в Китаї для виготовлення зброї, такої як мечі та сокири Фото: Inverse/Shutterstock

За словами Лю, книга з формулами для виробництва бронзи, швидше, була довідником, ніж справжнім науковим посібником. Автори шести рецептів просто не могли узагальнити багату різноманітність методів виробництва бронзи в Китаї. Проте вчені багато десятиліть вважали, що цзінь і сі — це головна складова всіх бронзових артефактів.

[ + – ] Музичний інструмент — бронзовий дзвін часів Епохи Чжоу Фото: wikipedia

"Незважаючи на те, що автори швидше за все не повністю володіли всією інформацією про виробництво бронзи, ці тексти є дуже важливим історичним джерелом. Це найраніша письмова згадка про виробництво й очищення металів у Східній Азії", — каже Лю.

За словами вчених, навіть якщо шість рецептів не відповідають справжнім формулам, які використовувалися для виробництва бронзових артефактів, можливо, через неточності або вигадки в тексті, ці інструкції можуть дати важливу інформацію про китайське суспільство бронзової доби та про те, наскільки місцеві жителі цінували бронзу.

За словами Лю, нове дослідження не лише дає відповідь на нерозв'язну загадку, а й дає докази того, що виробництво бронзи в Китаї могло бути складнішим, ніж припускали вчені.

[ + – ] Бронзовий посуд для ритуальної їжі часів Епохи Чжоу Фото: wikipedia

Як уже писав Фокус, археологи виявили в Угорщині поховання, якому понад 3 тисячі років, у якому виявили багато виробів і прикрас бронзової доби.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося відновити зовнішність жінки, яка жила в бронзову добу.

Щодо історичних знахідок у Китаї, то Фокус писав про те, що археологи виявили розграбовану, але дуже цікаву гробницю 5 століття на півночі країни.