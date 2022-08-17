Гнев Посейдона. У берегов Флориды над океаном поднялся гигантский водяной смерч (видео)

Огромный столб воздуха и воды, который появился над Мексиканским заливом сильно напугал местных жителей.

16 августа у побережья северо-западной части штата Флорида, США, многие местные жители, которые в утренние часы ехали на работу или просто прогуливались, стали свидетелями необычного гигантского водяного смерча. К счастью от этого погодного явления никто не пострадал, но оно вызвало сильный испуг у людей, которые наблюдали за смерчем, сообщает Daily Mail.

[ + – ] 16 августа у побережья северо-западной части штата Флорида, США, многие местные жители, которые в утренние часы ехали на работу или просто прогуливались, стали свидетелями необычного гигантского водяного смерча Фото: Daily Mail

Жители города Дестин, на северо-западе штата Флорида смогли увидеть, как гигантский столб воздуха и воды, который называется водяной смерч, пронесся у побережья над Мексиканским заливом утром 16 августа. Некоторые свидетели этого погодного явления даже смогли запечатлеть это событие и поделились видео и фото в социальных сетях.

[ + – ] Местные жители наблюдали не только сам водяной смерч, но и темное кучевое облако, с которым он был связан, а также сверкающие молнии вокруг этого вихря Фото: Daily Mail

Водяной смерч – это воронкообразный вихрь воздуха и воды, который возникает над океаном или морем в основном в тропическом климате, когда появляются кучевые облака. Эти смерчи существуют недолго, до получаса, но поднимаются ввысь на десятки метров.

[ + – ] Жители города Дестин, на северо-западе штата Флорида смогли увидеть, как гигантский столб воздуха и воды, который называется водяной смерч, пронесся у побережья над Мексиканским заливом утром 16 августа Фото: Daily Mail

В данном случае местные жители наблюдали не только сам водяной смерч, но и темное кучевое облако, с которым он был связан, а также сверкающие молнии вокруг этого вихря.

[ + – ] Водяной смерч – это воронкообразный вихрь воздуха и воды, который возникает над океаном или морем в основном в тропическом климате, когда появляются кучевые облака. Эти смерчи существуют недолго, до получаса, но поднимаются ввысь на десятки метров Фото: Daily Mail

По словам метеоролога Джесси Фаррелл, этот водяной смерч появился из-за сильных штормов, которые пронеслись над Мексиканским заливом. По словам ученой, это был необычный водяной смерч. Он образовался с в грозовом облаке, которое называется суперячейка. Из 4 видов гроз это самая редкая гроза, но самая опасная. По данным метеорологов, сильная гроза возникла накануне появления водяного смерча, который двигался вдоль побережья Флориды на юго-восток.

[ + – ] По словам метеоролога Джесси Фаррелл, этот водяной смерч появился из-за сильных штормов, которые пронеслись над Мексиканским заливом Фото: Daily Mail

Национальная метеорологическая служба США обнародовала особое предупреждение для местных жителей, в котором призвала в ближайшее время местных жителей держаться подальше от воды.

По словам ученых, данный водяной смерч является уже пятым за это лето, который был зафиксирован в этом районе.

В начале августа этого года, у берегов штата Мэриленд образовался более разрушительный водяной смерч. Он подошел близко к суше и превратился в торнадо. Из-за этого были разрушены несколько домов и был ранен один человек.

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