Гнів Посейдона. Біля берегів Флориди над океаном піднявся гігантський водяний смерч (відео)

Величезний стовп повітря та води, що з'явився над Мексиканською затокою, сильно налякав місцевих жителів.

16 серпня біля узбережжя північно-західної частини штату Флорида, США, багато місцевих жителів, які вранці їхали на роботу або просто прогулювалися, стали свідками незвичайного гігантського водяного смерчу. На щастя від цього погодного явища ніхто не постраждав, але він викликав сильний переляк у людей, які спостерігали за смерчем, повідомляє Daily Mail.

[ + – ] 16 серпня біля узбережжя північно-західної частини штату Флорида, США, багато місцевих жителів, які вранці їхали на роботу або просто прогулювалися, стали свідками незвичайного гігантського водяного смерчу Фото: Daily Mail

Жителі міста Дестін, на північному заході штату Флорида, змогли побачити, як гігантський стовп повітря і води, який називається водяний смерч, пронісся біля узбережжя над Мексиканською затокою вранці 16 серпня. Деякі свідки цього погодного явища навіть змогли зобразити цю подію та поділилися відео та фото в соціальних мережах.

[ + – ] Місцеві жителі спостерігали не тільки сам водяний смерч, а й темну купчасту хмару з якою він був пов'язаний, а також блискавки блискавки навколо цього вихору Фото: Daily Mail

Водяний смерч — це лійкоподібний вихор повітря та води, що виникає над океаном чи морем переважно у тропічному кліматі, коли з'являються купчасті хмари. Ці смерчі існують недовго, до пів години, але підіймаються вгору на десятки метрів.

[ + – ] Жителі міста Дестін, на північному заході штату Флорида, змогли побачити, як гігантський стовп повітря і води, який називається водяний смерч, пронісся біля узбережжя над Мексиканською затокою вранці 16 серпня Фото: Daily Mail

У такій ситуації місцеві жителі спостерігали не тільки сам водяний смерч, а й темну купчасту хмару, з якою він був пов'язаний, а також блискавки навколо цього вихору.

[ + – ] Водяний смерч – це лійкоподібний вихор повітря та води, що виникає над океаном чи морем переважно у тропічному кліматі, коли з'являються купові хмари. Ці смерчі існують недовго, до півгодини, але піднімаються вгору на десятки метрів Фото: Daily Mail

За словами метеоролога Джессі Фаррелл, цей водяний смерч з'явився через сильні шторми, які промайнули над Мексиканською затокою. За словами вченої, це був незвичайний водяний смерч. Він утворився з у грозовій хмарі, яка називається суперосередок. З 4 видів гроз це найрідкісніша гроза, але найнебезпечніша. За даними метеорологів, сильна гроза виникла напередодні появи водяного смерчу, що рухався вздовж узбережжя Флориди на південний схід.

[ + – ] За словами метеоролога Джессі Фаррелл, цей водяний смерч з'явився через сильні шторми, що промайнули над Мексиканською затокою Фото: Daily Mail

Національна метеорологічна служба США оприлюднила особливе попередження для місцевих жителів, у якому закликала найближчим часом місцевих жителів триматися якомога далі від води.

За словами вчених, цей водяний смерч є вже п'ятим за це літо, зафіксованим у цьому районі.

На початку серпня цього року, біля берегів штату Меріленд утворився руйнівніший водяний смерч. Він підійшов близько до суші і перетворився на торнадо. Через це зруйновано кілька будинків і поранено одну людину.

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