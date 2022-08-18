Костюмчик подкачал. На МКС досрочно прервали выход россиян в открытый космос

У командира орбитальной станции, россиянина Олега Артемьева возникли проблемы со скафандром.

17 августа двое российских астронавтов покинули пределы МКС и вышли в открытый космос, чтобы продолжить настройку роботизированного манипулятора ERA. Эта "космическая рука" была доставлена на МКС еще в июле 2021 года, но до сих пор астронавты продолжают ее оснащение. Олег Артемьев и Денис Матвеев пробыли в космосе меньше запланированного срока, так как в скафандре Артемьева возникли проблемы с зарядом батареи, сообщает Space.

Денис Матвеев провел в открытом космосе 4 часа и 1 минуту, а его напарник Олег Артемьев — всего 2,5 часа, вместо запланированных 6,5 часов. Дело в том, что в скафандре "Орлан" у командира 67-й экспедиции МКС Олега Артемьева внезапно возникла проблема с электропитанием.

[ + – ] Денис Матвеев провел в открытом космосе 4 часа и 1 минуту, а его напарник Олег Артемьев — всего 2,5 часа, вместо запланированных 6,5 часов. Дело в том, что в скафандре "Орлан" у командира 67-й экспедиции МКС Олега Артемьева внезапно возникла проблема с электропитанием Фото: space.com

Российский астронавт сообщил о колебаниях напряжения в батарее скафандра на Землю и российский Центр управления полетами приказал двум астронавтам возвращаться на станцию, чтобы подключится к источнику электропитания. Угрозы жизни для Артемьева не было, но если бы электропитание в его скафандре полностью отключилось, то он не смог бы поддерживать связь ни с Матвеевым в космосе, ни с Центром управления полетами. Руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьев лично приказал астронавту "все бросить и немедленно возвращаться на станцию".

После возвращения обратно на борт орбитальной станции Артемьев связался с Землей и предложил установить солнечные батареи на российских скафандрах. По его словам, таким образом можно было избежать подобных ситуаций с истощением заряда, ведь питание могло бы поступать постоянно от солнечной энергии. В итоге в космосе остался только Матвеев, который завершил, хоть и неполностью, начатые работы.

[ + – ] Целью выхода в космос двух российский астронавтов было продолжение оснащения роботизированного манипулятора ERA, который создало Европейское космическое агентство Фото: space.com

Целью выхода в космос двух российский астронавтов было продолжение оснащения роботизированного манипулятора ERA, который создало Европейское космическое агентство. До того, как возникла проблема со скафандром астронавты успели установить камеры на ERA, сняли теплоизоляцию, а также провели еще некоторые манипуляции по приведению "руки" в рабочее состояние. Астронавты не успели переместить внешнюю панель управления манипулятором из одного места в другое, а также не провели тестовый запуск ERA. Это будет сделано во время следующих выходов открытый космос.

После того, как ERA будет введен в эксплуатацию, он станет третьим манипулятором, наравне с канадским Canadarm2 и японским Kibo, которые обеспечивают техническое обслуживание станции и поддерживают выполнение разных задач в космосе.

[ + – ] Уже седьмой раз в этом году астронавты МКС покинули станцию для работы в открытом космосе. А с 1998 года, когда начала свою работу МКС, это уже был 252-й, хоть и незавершенный, выход в космос Фото: Business Insider

Уже седьмой раз в этом году астронавты МКС покинули станцию для работы в открытом космосе. А с 1998 года, когда начала свою работу МКС, это уже был 252-й, хоть и незавершенный, выход в космос. Что касается Дениса Матвеева, то это был уже его третий выход в открытый космос и в общем в безвоздушном пространстве он провел уже 18 часов и 20 минут. А у Артемьева, у которого возникли проблемы со скафандром, это был уже 14 выход в космос, где он провел в общей сложности 45 часов и 45 минут.

Как уже писал Фокус, Россия хотела выйти из программы МКС уже в 2024 году. Об этом заявил недавно новый руководитель "Роскосмоса". Дело в том, что между странами-партнерами по сотрудничеству на станции продолжаются напряженные отношения с начала вторжения РФ в Украину. Россия требовала снять с нее западные санкции, иначе она покинет МКС и станция не сможет нормально работать. Но позже появились сообщения о том, что Россия никуда не уходит и продолжит работу на МКС как минимум до 2028 года. К этому времени РФ планирует построить свою орбитальную станцию.

Также Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство окончательно прекратило сотрудничество с РФ в рамках запланированного совместного изучения Марса.