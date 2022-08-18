Костюмчик підкачав. На МКС достроково перервали вихід росіян у відкритий космос

У командира орбітальної станції, росіянина Олега Артем'єва виникли проблеми зі скафандром.

17 серпня двоє російських астронавтів залишили межі МКС і вийшли у відкритий космос, щоб продовжити налаштування роботизованого маніпулятора ERA. Ця "космічна рука" була доставлена на МКС ще в липні 2021 року, але досі астронавти продовжують її оснащення. Олег Артем'єв і Денис Матвєєв пробули в космосі менше запланованого терміну, оскільки у скафандрі Артем'єва виникли проблеми із зарядом батареї, повідомляє Space.

Денис Матвєєв провів у відкритому космосі 4 години та 1 хвилину, а його напарник Олег Артем'єв — лише 2,5 години, замість запланованих 6,5 годин. Справа в тому, що у скафандрі "Орлан" у командира 67-ї експедиції МКС Олега Артем'єва раптово виникла проблема з електроживленням.

[ + – ] Денис Матвєєв провів у відкритому космосі 4 години та 1 хвилину, а його напарник Олег Артем'єв — лише 2,5 години, замість запланованих 6,5 годин. Справа в тому, що у скафандрі "Орлан" у командира 67-ї експедиції МКС Олега Артем'єва раптово виникла проблема з електроживленням Фото: space.com

Російський астронавт повідомив про коливання напруги в батареї скафандра на Землю і російський Центр управління польотами наказав двом астронавтам повертатися на станцію, щоб підключитись до джерела електроживлення. Загрози життя для Артем'єва не було, але якби електроживлення у його скафандрі повністю відключилося, він не міг би підтримувати зв'язок ні з Матвєєвим у космосі, ні з Центром управління польотами. Керівник російського сегменту МКС Володимир Соловйов особисто наказав астронавту "все покинути і негайно повертатися на станцію".

Після повернення на борт орбітальної станції Артем'єв зв'язався із Землею і запропонував встановити сонячні батареї на російських скафандрах. За його словами, так можна було уникнути подібних ситуацій із виснаженням заряду, адже живлення могло б надходити постійно від сонячної енергії. Зрештою у космосі залишився лише Матвєєв, який завершив, хоч і неповністю, розпочаті роботи.

[ + – ] Метою виходу в космос двох російських астронавтів було продовження оснащення роботизованого маніпулятора ERA, який створило Європейське космічне агентство Фото: space.com

Метою виходу в космос двох російських астронавтів було продовження оснащення роботизованого маніпулятора ERA, створеного Європейським космічним агентством. До того, як виникла проблема зі скафандром, астронавти встигли встановити камери на ERA, зняли теплоізоляцію, а також провели ще деякі маніпуляції з приведення "руки" в робочий стан. Астронавти не встигли перемістити зовнішню панель керування маніпулятором з одного місця в інше, а також не провели тестовий запуск ERA. Це буде зроблено під час наступного виходу відкритий космос.

Після того, як ERA буде введено в експлуатацію, він стане третім маніпулятором, нарівні з канадським Canadarm2 та японським Kibo, які забезпечують технічне обслуговування станції та підтримують виконання різних завдань у космосі.

[ + – ] Уже всьоме цього року астронавти МКС залишили станцію для роботи у відкритому космосі. А з 1998 року, коли розпочала свою роботу МКС, це вже був 252-й, хоч і незавершений вихід у космос Фото: Business Insider

Уже всьоме цього року астронавти МКС залишили станцію для роботи у відкритому космосі. А з 1998 року, коли розпочала свою роботу МКС, це вже був 252-й, хоч і незавершений, вихід у космос. Що стосується Дениса Матвєєва, то це був його третій вихід у відкритий космос і загалом у безповітряному просторі він провів уже 18 годин і 20 хвилин. А в Артем'єва, у якого виникли проблеми зі скафандром, це був уже 14 вихід у космос, де він провів загалом 45 годин і 45 хвилин.

Як уже писав Фокус, Росія хотіла вийти з програми МКС уже в 2024 році. Про це заявив нещодавно новий керівник "Роскосмосу". Справа в тому, що між країнами-партнерами зі співробітництва на станції продовжуються напружені відносини з початку вторгнення РФ в Україну. Росія вимагала зняти з неї західні санкції, інакше вона залишить МКС і станція не зможе нормально працювати. Але пізніше з'явилися повідомлення про те, що Росія нікуди не йде і продовжить роботу на МКС як мінімум до 2028 року. На той час РФ планує побудувати свою орбітальну станцію.

Також Фокус писав про те, що Європейська космічна агенція остаточно припинила співпрацю з РФ у межах запланованого спільного вивчення Марса.