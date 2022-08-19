Еще один способ использовать бумеранги, о котором люди не знают: что выяснили ученые

Обычный деревянный бумеранг – это конечно не швейцарский нож, но оказывается его можно применить не только для метания.

Для коренных жителей Австралии деревянный бумеранг является не только "летающей палкой". Это может быть и оружие, и палка-копалка, и молоток, и игрушка и даже музыкальный инструмент. В музеях хранятся бумеранги, которым десятки тысяч лет и многие из них имеют повреждения, что может говорить о том, что бумеранги использовали не только для метания. Австралийские ученые подтвердили гипотезы о том, что бумеранги использовались также для придания новой формы костям животных и каменным орудиям, сообщает ScienceAlert.

"Наше открытие скорее всего не удивит коренных жителей Австралии. Но в ходе экспериментов мы подтвердили давние предположения, что бумеранги в древности использовали не только как метательное оружие, но их использовали и для придания нужной формы костям животных и каменным инструментам", — говорит Ева Франческа Мартеллотта из Университета Гриффита, Австралия.

На древних бумерангах, которым десятки тысяч лет и которые хранятся в музеях, ученые замечали небольшие повреждения. Возникла гипотеза, что эти метательные деревянные палки имели много предназначений.

[ + – ] В музеях хранятся бумеранги, которым десятки тысяч лет и многие из них имеют повреждения, что может говорить о том, что бумеранги использовали не только для метания. Австралийские ученые подтвердили гипотезы о том, что бумеранги использовались также для придания новой формы костям животных и каменным орудиям Фото: ScienceAlert

"Мы создали копии древних бумерангов, которые были сделаны из достаточно прочного дерева, чтобы с их помощью можно было откалывать куски от костей или камней. С помощью бумерангов можно сделать эти предметы такими, как нужно для выполнения тех или иных целей. Наши результаты — это первое научное доказательство многоцелевого характера бумерангов. Но об этом уже давно знают коренные жители Австралии", — говорит Мартеллотта.

После того, как европейцы начали заселять Австралию, они мало обращали внимание на то, как используют бумеранги местные жители. Считалось, что этот предмет используется только как оружие. Немногочисленные исследования бумерангов в прошлом были сосредоточены только на их аэродинамических качествах. Особенно это касается бумерангов, которые могут возвращаться. Но существуют бумеранги, которые предназначены для прямого и точного полета, говорят ученые.

"Мы считаем, что бумеранги были одним из первых деревянных предметов, который использовали люди для обработки своих орудий труда и оружия из костей и камня", — говорит Мартеллотта.

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