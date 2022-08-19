Ще один спосіб використати бумеранги, про який люди не знають: що з'ясували вчені

Звичайний дерев'яний бумеранг — це звичайно не швейцарський ніж, але виявляється його можна застосувати не тільки для метання.

Для корінних жителів Австралії дерев'яний бумеранг є не тільки "палицею, що літає". Це може бути і зброя, і палиця-копалка, і молоток, іграшка, і навіть музичний інструмент. У музеях зберігаються бумеранги, яким десятки тисяч років та багато з них мають ушкодження, що може говорити про те, що бумеранги використовували не лише для метання. Австралійські вчені підтвердили гіпотези про те, що бумеранги використовувалися також для надання нової форми кісткам тварин та кам'яним знаряддям, повідомляє ScienceAlert.

"Наше відкриття найімовірніше не здивує корінних жителів Австралії. Але під час експериментів ми підтвердили давні припущення, що бумеранги в давнину використовували не тільки як метальну зброю, але їх використовували і для надання потрібної форми кісткам тварин та кам'яним інструментам", — каже Єва Франческа Мартеллотта з Університету Гріффіта, Австралія.

На стародавніх бумерангах, яким десятки тисяч років і які зберігаються у музеях, вчені помічали невеликі ушкодження. Виникла гіпотеза, що ці метальні дерев'яні ціпки мали багато призначень.

[ + – ] У музеях зберігаються бумеранги, яким десятки тисяч років та багато з них мають ушкодження, що може говорити про те, що бумеранги використовували не лише для метання. Австралійські вчені підтвердили гіпотези про те, що бумеранги використовувалися також для надання нової форми кісткам тварин та кам'яним знаряддям Фото: ScienceAlert

"Ми створили копії стародавніх бумерангів, які зроблені з досить міцного дерева, щоб за їх допомогою можна було відколювати шматки від кісток або каміння. За допомогою бумерангів можна зробити ці предмети такими, як потрібно для виконання тих чи інших цілей. Наші результати — це перший науковий доказ багатоцільового характеру бумерангів. Але про це вже давно знають корінні жителі Австралії", — каже Мартеллотта.

Після того, як європейці почали заселяти Австралію, вони мало звертали увагу на те, як бумеранги використовують місцеві жителі. Вважалося, що цей предмет використовується лише як зброя. Нечисленні дослідження бумерангів у минулому були зосереджені лише на їх аеродинамічних якостях. Особливо це стосується бумерангів, які можуть вертатися. Але існують бумеранги, які призначені для прямого та точного польоту, кажуть вчені.

"Ми вважаємо, що бумеранги були одним із перших дерев'яних предметів, який використовували люди для обробки своїх знарядь праці та зброї з кісток та каменю", — каже Мартеллотта.

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