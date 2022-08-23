Как выглядела Земля на самом первом изображении, сделанном с Луны (фото)

56 лет назад Луна выглядела не так впечатляюще, как на современных фотографиях.

Уже на следующей неделе, а именно 29 августа NASA отправит к Луне космический корабль Orion, который облетит наш спутник пока без экипажа. Это первый этап американской лунной программы Artemis по возвращение человека на Луну через 50 лет после миссий "Аполлон". Издание EarthSky предлагает узнать, как выглядела Земля на самом первом изображении, которое было сделано с орбиты нашего спутника.

Первое изображение нашей планеты было сделано космическим аппаратом NASA под названием Lunar Orbiter 1 23 августа 1966 года. Этот орбитальный аппарат был предназначен для исследования поверхности Луны и стал вторым в истории искусственным спутником Луны, после советского аппарата "Луна-10".

[ + – ] Первое изображение нашей планеты было сделано космическим аппаратом NASA под названием Lunar Orbiter 1 23 августа 1966 года Фото: NASA

Данные, которые NASA получила от этого аппарата через несколько лет использовались, чтобы определить место для высадки первых людей на Луну в 1969 году. Изображение Земли, сделанное космическим аппаратом Lunar Orbiter 1, конечно же отличается от современных снимков. Ведь тогда для съемки использовались технологии 60- годов прошлого века.

[ + – ] Lunar Orbiter 1 Фото: NASA

На первом изображении Земли, которое было сделано с орбиты Луны, половина нашей планеты освещена Солнцем, а половина погрузилась в ночь. Фотография, которая была сделана с расстояния в 380 тысяч км не очень детализирована, но согласно отчету NASA, здесь изображена освещенная часть Земли от Стамбула до Кейптауна (Южная Африка).

Lunar Orbiter 1 был одним из пяти орбитальных аппаратов, которые NASA отправило к Луне и все они, исследовали поверхность нашего спутника и искали лучшее место для приземления первых астронавтов. Первыми на поверхность Луны в 1969 году ступили Нил Армстронг и Эдвин или Базз Олдрин, участники миссии "Аполлон-11". В 1966 году эта фотография имела огромный успех, так как люди увидели, как выглядит их планета с такого огромного расстояния.

В 2008 году в NASA заново обработали и улучшили исходный снимок Земли с помощью новых цифровых технологий. Новое изображение имело более высокое разрешение и более четкое представление о нашей планете с орбиты Луны.

[ + – ] В 2008 году в NASA заново обработали и улучшили исходный снимок Земли с помощью новых цифровых технологий Фото: NASA

Как уже писал Фокус, в NASA рассказали, куда высадятся первые за 50 лет астронавты на Луне в рамках третьего этапа миссии Artemis.

Что касается первой высадки человека на Луну, то как уже писал Фокус, данные с орбитального аппарат указывают на то, что до сих пор на нашем спутнике видны следы пребывания там людей.

Также Фокус писал о том, что у Земли мог бы быть не один спутник — Луна. Моделирование показывает, что таких объектов могло быть намного больше.