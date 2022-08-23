Який вигляд мала Земля на першому зображенні, зробленому з Місяця (фото)

56 років тому Місяць мав не такий вражаючий вигляд, як на сучасних фотографіях.

Уже наступного тижня, а саме 29 серпня, NASA відправить до Місяця космічний корабель Orion, який облетить наш супутник поки що без екіпажу. Це перший етап американської місячної програми Artemis щодо повернення людини на Місяць через 50 років після місій "Аполлон". Видання EarthSky пропонує дізнатися, який вигляд мала Земля на першому зображенні, яке було зроблено з орбіти нашого супутника.

Перше зображення нашої планети зробив космічний апарат NASA під назвою Lunar Orbiter 1 23 серпня 1966 року. Цей орбітальний апарат був призначений для дослідження поверхні Місяця та став другим в історії штучним супутником Місяця після радянського апарата "Місяць-10".

[ + – ] Перше зображення нашої планети зробив космічний апарат NASA під назвою Lunar Orbiter 1 23 серпня 1966 року Фото: NASA

Дані, які NASA отримало від цього апарату через кілька років, використовувалися, щоб визначити місце для висадки перших людей на Місяць у 1969 році. Зображення Землі, зроблене космічним апаратом Lunar Orbiter 1, звичайно, відрізняється від сучасних знімків. Адже тоді для зйомки використовувалися технології 60-х років минулого століття.

[ + – ] Lunar Orbiter 1 Фото: NASA

На першому зображенні Землі, яке було зроблено з орбіти Місяця, половина нашої планети освітлена Сонцем, а половина поринула в ніч. Фотографія, яка була зроблена з відстані 380 тисяч км, не дуже деталізована, але, згідно з звітом NASA, тут зображена освітлена частина Землі від Стамбула до Кейптауна (Південна Африка).

Lunar Orbiter 1 був одним із п'яти орбітальних апаратів, які NASA відправило до Місяця, і всі вони досліджували поверхню нашого супутника та шукали найкраще місце для приземлення перших астронавтів. Першими на поверхню Місяця в 1969 ступили Ніл Армстронг і Едвін або Базз Олдрін, учасники місії "Аполлон-11". У 1966 році ця фотографія мала величезний успіх, оскільки люди побачили, який вигляд має їхня планета з такої величезної відстані.

У 2008 році в NASA заново обробили та покращили вихідний знімок Землі за допомогою нових цифрових технологій. Нове зображення мало вищу роздільну здатність і чіткіше уявлення про нашу планету з орбіти Місяця.

[ + – ] У 2008 році в NASA заново обробили та покращили вихідний знімок Землі за допомогою нових цифрових технологій. Фото: NASA

Як уже писав Фокус, у NASA розповіли, куди висадяться перші за 50 років астронавти на Місяці в межах третього етапу місії Artemis.

Що стосується першої висадки людини на Місяць, то, як уже писав Фокус, дані з орбітального апарату вказують на те, що досі на нашому супутнику видно сліди перебування там людей.

Також Фокус писав про те, що Земля могла би мати не один супутник, Місяць. Моделювання показує, що таких об'єктів могло бути набагато більше.