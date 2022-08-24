Астрофотографы сделали потрясающие снимки Луны: она выглядит совсем по-другому (фото)

Девять месяцев ушло на то, чтобы создать невероятно подробный снимок спутника Земли, который появился в преддверии старта лунной миссии NASA.

Луна на новом изображении, которое создали американские астрофотографы Эндрю Маккарти и Коннор Мазерн, который также является планетологом, выглядит совсем по-другому. Фотографы обработали 200 тысяч изображений, чтобы создать одну потрясающую фотографию спутника Земли, пишет Daily Mail.

Двое астрофотографов еще 9 месяцев назад сделали 200 тысяч снимков Луны и все это время занимались их компиляцией, чтобы получилась одна удивительная фотография. Фотографы во время обработки изображений придали Луне новые цвета и на изображении можно увидеть максимально подробно кратеры и другие особенности поверхности спутника Земли.

[ + – ] Двое астрофотографов еще 9 месяцев назад сделали 200 тысяч снимков Луны и все это время занимались их компиляцией, чтобы получилась одна удивительная фотография Фото: Daily Mail

Новое изображение Эндрю Маккарти и Коннор Мазерн выпустили в преддверии старта ракеты Space Launch System с космическим кораблем Orion на борту. Запуск ракеты, которая отправит космический корабль в окололунное пространство является лишь первым этапом лунной миссии NASA под названием Artemis.

[ + – ] Новое изображение Эндрю Маккарти и Коннор Мазерн выпустили в преддверии старта ракеты Space Launch System с космическим кораблем Orion на борту Фото: Daily Mail

Сам запуск запланирован на 29 августа, и он ознаменует собой новую страницу в исследовании космоса, ведь, согласно плану NASA, уже через несколько лет, в рамках третьего этапа миссии Artemis, состоится первая за 50 лет высадка человека на Луну.

По словам Маккарти, новое изображение Луны является данью уважения новой космической миссии NASA. Невероятно детальное изображение Луны было составлено из двух сотен тысяч снимков, которые астрофотографы сделали всего за один вечер.

[ + – ] По словам Маккарти, новое изображение Луны является данью уважения новой космической миссии NASA. Невероятно детальное изображение Луны было составлено из двух сотен тысяч снимков, которые астрофотографы сделали всего за один вечер Фото: Daily Mail

"Это было очень необычное занятие, мы потратили 9 месяцев на создание этого изображения, но нам кажется это крутое изображение. Представьте себе, что эта фотография является мозаикой из тысяч фотографий", — говорит Маккарти.

После запуска ракеты-носителя Space Launch System, космический корабль Orion преодолеет почти 400 тысяч км на пути к Луне и приблизится к нашему спутнику на расстояние в примерно 100 км от поверхности Луны.

[ + – ] После запуска ракеты-носителя Space Launch System, космический корабль Orion преодолеет почти 400 тысяч км на пути к Луне и приблизится к нашему спутнику на расстояние в примерно 100 км от поверхности Луны Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, этот космический корабль будет находиться в космосе дольше, чем любой другой космический корабль и вернется на Землю намного быстрее, чем все остальные. Если все пойдет по плану, то уже в 2024 году на этом же космическом корабле к Луне отправятся 4 астронавта, которые только облетят наш спутник. И примерно в 2025 году состоится очередной запуск и человек впервые ступить на поверхность Луны через 50 лет после завершения миссий "Аполлон".

Во время первого полета ракета выведет Space Launch System выведет в космос 10 небольших спутников, которые имеют разное предназначение и цели исследований. Об одном таком аппарате Фокус уже писал. Он предназначен для изучения поверхности Луны, в частности залежей водного льда.

Также Фокус писал о том, что NASA показало, где могут высадится первые за 50 лет люди на поверхности Луны.

Напоминаем, что 23 августа исполнилось ровно 56 лет с того момента, как на Земле получили первое в истории изображение Земли, которое было сделано с окололунной орбиты. Фокус уже писал о том, как оно было сделано и каким космическим аппаратом.