Астрофотографи зробили чудові знімки Місяця: він має зовсім інший вигляд (фото)

Дев'ять місяців пішло на те, щоб створити неймовірно докладний знімок супутника Землі, який з'явився напередодні старту місії NASA.

Місяць на новому зображенні, яке створили американські астрофотографи Ендрю Маккарті та Коннор Мазерн, який також є планетологом, він має зовсім інший вигляд. Фотографи обробили 200 тисяч зображень, щоб створити одну приголомшливу фотографію супутника Землі, пише Daily Mail.

Двоє астрофотографів ще 9 місяців тому зробили 200 тисяч знімків Місяця і весь цей час займалися їхньою компіляцією, щоб вийшла одна дивовижна фотографія. Фотографи під час обробки зображень надали Місяцю нових кольорів і на зображенні можна побачити максимально докладно кратери та інші особливості поверхні супутника Землі.

[ + – ] Двоє астрофотографів ще 9 місяців тому зробили 200 тисяч знімків Місяця і весь цей час займалися їхньою компіляцією, щоб вийшла одна дивовижна фотографія Фото: Daily Mail

Нове зображення Ендрю Маккарті та Коннор Мазерн випустили напередодні старту ракети Space Launch System із космічним кораблем Orion на борту. Запуск ракети, яка відправить космічний корабель у навколомісячний простір, є лише першим етапом місії NASA під назвою Artemis.

[ + – ] Нове зображення Ендрю Маккарті та Коннор Мазерн випустили напередодні старту ракети Space Launch System з космічним кораблем Orion на борту Фото: Daily Mail

Сам запуск запланований на 29 серпня, і він ознаменує собою нову сторінку у дослідженні космосу, адже, згідно з планом NASA, вже за кілька років, у межах третього етапу місії Artemis, відбудеться перша за 50 років висадка людини на Місяць.

За словами Маккарті, нове зображення Місяця є пошаною нової космічної місії NASA. Неймовірно детальне зображення Місяця складено з двох сотень тисяч знімків, які зробили астрофотографи всього за один вечір.

[ + – ] За словами Маккарті, нове зображення Місяця є пошаною нової космічної місії NASA. Неймовірно детальне зображення Місяця було складено з двох сотень тисяч знімків, які зробили астрофотографи всього за один вечір Фото: Daily Mail

"Це було дуже незвичайне заняття, ми витратили 9 місяців на створення цього зображення, але нам здається це круте зображення. Уявіть собі, що ця фотографія є мозаїкою з тисяч фотографій", — каже Маккарті.

Після запуску ракети-носія Space Launch System, космічний корабель Orion подолає майже 400 тисяч км на шляху до Місяця і наблизиться до нашого супутника на відстань приблизно 100 км від поверхні Місяця.

[ + – ] Після запуску ракети-носія Space Launch System, космічний корабель Orion подолає майже 400 тисяч км на шляху до Місяця і наблизиться до нашого супутника на відстань приблизно 100 км від поверхні Місяця Фото: NASA

Згідно з заявою NASA, цей космічний корабель перебуватиме в космосі довше, ніж будь-який інший космічний корабель і повернеться на Землю набагато швидше, ніж усі інші. Якщо все піде за планом, то вже у 2024 році на цьому ж космічному кораблі до Місяця вирушать 4 астронавти, які лише облетять наш супутник. І приблизно 2025 року відбудеться черговий запуск і людина вперше ступить на поверхню Місяця через 50 років після завершення місій "Аполлон".

Під час першого польоту ракета виведе Space Launch System виведе до космосу 10 невеликих супутників, які мають різне призначення та цілі досліджень. Про один такий апарат Фокус уже писав. Він призначений для вивчення поверхні Місяця, зокрема покладів водного льоду.

Також Фокус писав про те, що NASA показало, де можуть висадитись перші за 50 років люди на поверхні Місяця.

Нагадуємо, що 23 серпня виповнилося рівно 56 років з того моменту, як на Землі отримали перше в історії зображення Землі, яке було зроблено з орбіти навколо місяця. Фокус вже писав про те, як воно було зроблено та яким космічним апаратом.