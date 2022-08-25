С обратной стороны Луны можно заглянуть во Вселенную дальше, чем умеет телескоп Уэбба

Исследователи считают, что размещение на Луне нового радиотелескопа позволит получить намного больше данных о ранней Вселенной.

В NASA сейчас разрабатывают проект нового радиотелескопа, который получил название Lunar Crater Radio Telescope. Его нужно разместить на обратной стороне Луны в одном из кратеров. Ученые считают, что с его помощью можно будет изучать раннюю Вселенную даже лучше, чем это делает космический телескоп Уэбба, пишет Space.

Как уже писал Фокус ученый из Университета штата Колорадо, США, предложил разместить на обратной стороне Луны радиотелескоп под названием FARSIDE. Стоимость его строительства оценивается в диапазоне от 1 до 2 млрд долларов. Основная задача этого телескопа – это изучение ранней Вселенной, когда еще не было звезд. Но пока этот проект не был выбран в качестве приоритетной цели для космических программ NASA.

Поэтому ученый Саптарши Бандйопадхьяй из Лаборатории реактивного движения NASA предложил свой проект нового радиотелескопа под названием Lunar Crater Radio Telescope, который также можно разместить на обратной стороне Луны.

[ + – ] Ученый Саптарши Бандйопадхьяй из Лаборатории реактивного движения NASA предложил свой проект нового радиотелескопа под названием Lunar Crater Radio Telescope, который также можно разместить на обратной стороне Луны Фото: NASA

По словам ученого, этот радиотелескоп, тарелка которого будет диаметром в 350 метров, нужно разместить в кратере диаметром в 1,3 км. Хотя изначально ученый предлагал создать тарелку размером в 1 км, но расчеты показали, что доставить на Луну такой научный инструмент будет нереально и диаметра в 350 метров будет достаточно для выполнения всех научных задач.

С помощью нового радиотелескопа астрономы смогут изучить процессы, происходящие во Вселенной в период ее истории под названием реионизация. Тогда появились первые звезды и галактики после периода так называемых темных веков, когда Вселенная была лишена света.

"Нейтральный водород, который преобладал в ранней Вселенной, обычно излучает радиоволны на длине волны в 21 сантиметр, но расширение Вселенной увеличило длину радиоволн до десятков метров. Такие радиоволны очень сложно обнаружить на Земле. Но на обратной стороне Луны, где не будет никаких помех, в том числе атмосферных, новый радиотелескоп сможет справится с этой задачей", — говорит Бандйопадхьяй.

[ + – ] С помощью нового радиотелескопа астрономы смогут изучить процессы, происходящие во Вселенной в период ее истории под названием реионизация. Тогда появились первые звезды и галактики после периода так называемых темных веков, когда Вселенная была лишена света Фото: Live Science

По словам ученого, для размещения радиотелескопа на Луне нужен особый космический корабль. Именно на борту этого корабля и будет находится телескоп в сложенном виде. После прибытия он автоматически развернет свою тарелку и все необходимое оборудование, как это делал в космосе телескоп Уэбба. Сам же космический корабль может служить ретранслятором для передачи данных телескопа на Землю.

Кстати NASA выделило на разработку технологий для радиотелескопа уже 0,5 млн долларов, хотя реализация этого проекта оценивается в несколько миллиардов. Стивен Кан, физик из Стэнфордского университета, США, предполагает, что дороговизна реализации проекта и то, что новый телескоп имеет узкую специализацию, может стать причиной того, что, как и в случае с телескопом FARSIDE проект будет отложен.

По словам Кана, который не принимает непосредственно участия в реализации лунной программы NASA, есть у космического агентства еще один интересный проект, но уже по исследованию Луны. NASA планирует в 2025 году отправить на обратную сторону Луны, а именно в кратер Шредингер, диаметром 312 км, три космических аппарата. Считается, что этот ударный кратер является вторым по возрасту на Луне и удар, который его образовал был настолько сильным, что на дне кратера можно увидеть породы из глубины нашего спутника.

[ + – ] NASA планирует в 2025 году отправить на обратную сторону Луны, а именно в кратер Шредингер, диаметром 312 км, три космических аппарата Фото: NASA

В NASA считают, что изучение этого кратера поможет лучше понять основной химический состав Луны, а также поможет понять, как сформировался спутник Земли. Кстати сейчас обратную сторону Луны активно изучает китайский луноход под названием "Юйту-2", и как уже писал Фокус, он прислал новый снимок с недоступной для обзора с Земли части Луны.

Также Фокус писал о том, что в преддверии первого за 50 лет запуска космического корабля NASA к Луне, астрофотографы сделали потрясающие снимки нашего спутника. И луна на них выглядит совсем по-другому. Сам же запуск ракеты Space Launch System с космическим кораблем Orion в рамках лунной миссии NASA Artemis состоится уже 29 августа.