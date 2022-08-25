Зі зворотного боку Місяця можна заглянути в Усесвіт далі, ніж уміє телескоп Вебба

Дослідники вважають, що розміщення на Місяці нового радіотелескопа дозволить отримати набагато більше даних про ранній Усесвіт.

У NASA зараз розробляють проєкт нового радіотелескопа, який отримав назву Lunar Crater Radio Telescope. Його потрібно розмістити на зворотній стороні Місяця в одному з кратерів. Учені вважають, що за його допомогою можна буде вивчати ранній Усесвіт навіть краще, ніж це робить космічний телескоп Вебба, пише Space.

Як уже писав Фокус, учений із Університету штату Колорадо, що в США, запропонував розмістити на зворотному боці Місяця радіотелескоп під назвою FARSIDE. Вартість його будівництва оцінюється в діапазоні від 1 до 2 млрд доларів. Основне завдання цього телескопа — це вивчення раннього Всесвіту, коли ще не було зірок. Але поки що цей проєкт не був обраний як пріоритетна мета для космічних програм NASA.

Тому вчений Саптарші Бандйопадх'яй із Лабораторії реактивного руху NASA запропонував свій проєкт нового радіотелескопа під назвою Lunar Crater Radio Telescope, який також можна розмістити на зворотній стороні Місяця.

[ + – ] Учений Саптарші Бандйопадх'яй із Лабораторії реактивного руху NASA запропонував свій проєкт нового радіотелескопа під назвою Lunar Crater Radio Telescope, який також можна розмістити на зворотній стороні Місяця Фото: NASA

За словами вченого, цей радіотелескоп, тарілка якого буде діаметром 350 метрів, потрібно розмістити в кратері діаметром 1,3 км. Хоча спочатку вчений пропонував створити тарілку розміром 1 км, але розрахунки показали, що доставити на Місяць такий науковий інструмент буде нереально, і діаметра 350 метрів буде достатньо виконання всіх наукових завдань.

За допомогою нового радіотелескопа астрономи зможуть вивчити процеси, що відбуваються в Усесвіті під час її історії під назвою реіонізація. Тоді з'явилися перші зірки та галактики після періоду так званих темних століть, коли Всесвіт був позбавлений світла.

"Нейтральний водень, який переважав у ранньому Всесвіті, зазвичай випромінює радіохвилі на довжині хвилі у 21 сантиметр, але розширення Всесвіту збільшило довжину радіохвиль до десятків метрів. Такі радіохвилі дуже складно виявити на Землі. Але на звороті Місяця, де не буде жодних перешкод, у тому числі атмосферних, новий радіотелескоп зможе впоратися з цим завданням", — каже Бандйопадх'яй.

[ + – ] За допомогою нового радіотелескопа астрономи зможуть вивчити процеси, що відбуваються в Усесвіті під час її історії під назвою реіонізація. Тоді з'явилися перші зірки та галактики після періоду так званих темних століть, коли Всесвіт був позбавлений світла. Фото: Live Science

За словами вченого, для розміщення радіотелескопа на Місяці потрібний особливий космічний корабель. Саме на борту цього корабля 1 буде телескоп у складеному вигляді. Після прибуття він автоматично розгорне свою тарілку та все необхідне обладнання, як це робив у космосі телескоп Вебба. А сам космічний корабель може бути ретранслятором передачі телескопа на Землю.

До речі, NASA виділило на розробку технологій для радіотелескопа вже 0,5 млн доларів, хоча реалізацію цього проєкту оцінюють у кілька мільярдів. Стівен Кан, фізик зі Стенфордського університету, що в США, припускає, що дорожнеча реалізації проєкту й те, що новий телескоп має вузьку спеціалізацію, може спричинити те, що, як і у випадку з телескопом FARSIDE, проєкт відкладуть.

За словами Кана, який не бере безпосередньої участі в реалізації місячної програми NASA, є в космічного агентства ще один цікавий проєкт, але вже з дослідження Місяця. NASA планує у 2025 році відправити на зворотний бік Місяця, а саме в кратер Шредінгер діаметром 312 км, три космічні апарати. Вважається, що цей ударний кратер є другим за віком на Місяці, й удар, який його утворив, був настільки сильним, що на дні кратера можна побачити породи з глибини нашого супутника.

[ + – ] NASA планує у 2025 році відправити на зворотний бік Місяця, а саме в кратер Шредінгер діаметром 312 км, три космічні апарати Фото: NASA

У NASA вважають, що вивчення кратера допоможе краще зрозуміти основний хімічний склад Місяця, а також допоможе зрозуміти, як сформувався супутник Землі. До речі, зараз зворотний бік Місяця активно вивчає китайський місяцехід під назвою "Юйту-2", і, як уже писав Фокус, він надіслав новий знімок із недоступної для огляду з Землі частини Місяця.

Також Фокус писав про те, що напередодні першого за 50 років запуску космічного корабля NASA до Місяця астрофотографи зробили приголомшливі знімки нашого супутника. І Місяць на них має зовсім інакший вигляд. Сам же запуск ракети Space Launch System із космічним кораблем Orion у межах місячної місії NASA Artemis відбудеться вже 29 серпня.