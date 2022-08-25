Восьмилетняя девочка из Англии смогла "позвонить" на МКС и установить контакт с астронавтами

Изабелла Пейн смогла поговорить с астронавтом NASA Челлом Линдгреном в течение 45 секунд.

8-летняя девочка по имени Изабелла Пейн с помощью папиной любительской радиостанции связалась с астронавтом Челлом Линдгреном на МКС, который также использует подобное оборудование. Их разговор длился всего 45 секунд, но впервые девочке удалось поговорить с кем-то за пределами Земли, пишет Daily Mail.

Изабелла Пейн из Кента, Англия, использовала любительскую радиостанцию своего отца Мэтта Пейна для того, чтобы связаться МКС. Разговор, который длился всего 45 секунд стал осуществлением детской мечты, ведь Изабелла давно хотела повторить с астронавтами.

На "звонок" Изабеллы ответил астронавт NASA Челл Линдгрен, который также использует на борту МКС любительскую радиостанцию.

"Добро пожаловать на Международную космическую станция", — сказал Линдгрен, когда вышел на связь с Изабеллой.

Девочка за 45 секунд успела представиться, сказать сколько ей лет и пожелать безопасного полета астронавту. Линдгрен в ответ поблагодарил ее за "звонок".

"Это была настоящая удача. Ведь нам удалось впервые связаться с кем-то за пределами Земли с помощью моей любительской радиостанции. До этого мы общались только с теми, кто сейчас находится на планете", — говорит Мэтт Пейн.

[ + – ] Девочка за 45 секунд успела представится, сказать сколько ей лет и пожелать безопасного полета астронавту. Линдгрен в ответ поблагодарил ее за "звонок" Фото: Daily Mail

По его словам, существует очень специфический набор обстоятельств, когда можно поговорить с астронавтами на борту МКС, и в этом случае все получилось. По словам отца девочки, Изабелла влюбилась в космос, когда ей было всего два года. И наконец-то она получила шанс реализовать свою детскую мечту.

[ + – ] Здесь можно послушать сам разговор Изабеллы Пейн и Челла Линдгрена

Что касается Челла Линдгрена, то он работает в NASA с 2009 года. Сейчас он во второй раз находится на МКС. Впервые он был на орбите с июля по декабрь 2015 года. И тогда он провел в общей сложности 15 часов и 4 минуты в открытом космосе. Линдгрен отправился на МКС на борту космического корабля SpaceX Crew Daragon в апреле этого года вместе с Робертом Хайнсом, Самантой Кристофоретти и Джессикой Уоткинс. Также Линдгрен включен в состав потенциальных кандидатов, которые полетят на Луну через 3 года в рамках лунной программы NASA Artemis.

[ + – ] Челл Линдгрен работает в NASA с 2009 года. Сейчас он во второй раз находится на МКС. Впервые он был на орбите с июля по декабрь 2015 года Фото: NASA

Кстати, что касается Луны, то как уже писал Фокус, ученые считают, что с обратной стороны Луны можно заглянуть во Вселенную дальше, чем умеет телескоп Уэбба.

Если же говорить о компании SpaceХ, то как уже писал Фокус, в Австралии обнаружили новые обломки космического корабля Crew Dragon.

Что касается МКС, то NASA уже готовит замену станции и компания Джеффа Безоса совместно с еще несколькими подрядчиками начинает создавать новую космическую орбитальную станцию, как уже писал Фокус.