Восьмирічна дівчинка з Англії змогла "зателефонувати" на МКС та встановити контакт з астронавтами

Ізабелла Пейн змогла поговорити з астронавтом NASA Челлом Ліндгреном протягом 45 секунд.

8-річна дівчинка, на ім'я Ізабелла Пейн, за допомогою татової аматорської радіостанції зв'язалася з астронавтом Челлом Ліндгреном на МКС, який також використовує таке обладнання. Їхня розмова тривала всього 45 секунд, але вперше дівчинці вдалося поговорити з кимось за межами Землі, пише Daily Mail.

Ізабелла Пейн із Кента, Англія, використала аматорську радіостанцію свого батька Метта Пейна для того, щоб зв'язатися МКС. Розмова, яка тривала лише 45 секунд, стала здійсненням дитячої мрії, адже Ізабелла давно хотіла повторити з астронавтами.

На "дзвінок" Ізабелли відповів астронавт NASA Челл Ліндгрен, який також використовує на борту МКС аматорську радіостанцію.

"Ласкаво просимо на Міжнародну космічну станцію", — сказав Ліндгрен, коли вийшов на зв'язок з Ізабеллою.

Дівчинка за 45 секунд встигла представитися, сказати скільки їй років та побажати безпечного польоту астронавту. Ліндгрен у відповідь подякував їй за "дзвінок".

"Це був справжній успіх. Адже нам вдалося вперше зв'язатися з кимось за межами Землі за допомогою моєї аматорської радіостанції. До цього ми спілкувалися лише з тими, хто зараз перебуває на планеті", — каже Метт Пейн.

[ + – ] Дівчинка за 45 секунд встигла представитися сказати скільки їй років і побажати безпечного польоту астронавту. Ліндгрен у відповідь подякував їй за "дзвінок" Фото: Daily Mail

За його словами, є дуже специфічний набір обставин, коли можна поговорити з астронавтами на борту МКС, і в цьому випадку все вийшло. За словами батька дівчинки, Ізабелла закохалася у космос, коли їй було лише два роки. І нарешті вона отримала шанс реалізувати свою дитячу мрію.

[ + – ] Тут можна послухати саму розмову Ізабелли Пейн і Челла Ліндгрена

Що стосується Челла Ліндгрена, то він працює у NASA з 2009 року. Нині він вдруге перебуває на МКС. Вперше він був на орбіті з липня до грудня 2015 року. І тоді він провів загалом 15 годин та 4 хвилини у відкритому космосі. Ліндгрен вирушив на МКС на борту космічного корабля SpaceX Crew Daragon у квітні цього року разом із Робертом Гайнсом, Самантою Крістофоретті та Джесікою Воткінс. Також Ліндгрен включений до складу потенційних кандидатів, які полетять на Місяць за 3 роки в рамках місячної програми NASA Artemis.

[ + – ] Чел Ліндгрен працює в NASA з 2009 року. Нині він вдруге перебуває на МКС. Вперше він був на орбіті з липня до грудня 2015 року Фото: NASA

До речі, що стосується Місяця, те, як вже писав Фокус, вчені вважають, що зі зворотного боку Місяця можна заглянути у Всесвіт дальше, ніж уміє телескоп Вебба.

Якщо ж говорити про компанію SpaceX, то, як вже писав Фокус, в Австралії виявили нові уламки космічного корабля Crew Dragon.

Що стосується МКС, то NASA вже готує заміну станції і компанія Джеффа Безоса разом із ще кількома підрядниками починає створювати нову космічну орбітальну станцію, як уже писав Фокус.