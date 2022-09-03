В Польше нашли могилу женщины-вампира: похоронили, чтобы больше не восстала (фото)
Раньше европейцы панически боялись восстания мертвецов, поэтому придумали много способов, как удержать их в могилах.
В Польше археологи обнаружили женщину, которую похоронили как вампира. Об этом стало известно таблоиду Daily Mail.
Во время археологических раскопок на кладбище 17-го века в деревне Пьен ученые наткнулись на необычное захоронение женщины в шелковой шапочке, указывающей на высокий статус, и с большим торчащим зубом-резцом. Над шеей покойницы сохранился серп, а палец ноги был закован в замок. Ученые предполагают, что местные жители могли принять односельчанку за вампиршу и похоронить ее таким образом, чтобы она больше не могла восстать из могилы.
Как объяснил руководитель группы профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника, жители Восточной Европы боялись, что покойники могут вылезти из своих могил в виде нежити и учинят расправу над живыми. В некоторых частях Евразии, особенно среди славян, вера в вампиризм стала настолько фанатичной, что иногда приводила к массовым казням людей, которых считали вампирами. К примеру, считалось, будто кровопийцами могут стать самоубийцы, поэтому их тела калечили после смерти.
Из страха европейцы придумали множество способов защиты от нежити. Иногда трупам отрубали руки, сжигали, разбивали кости камнями, вбивали в голову гвозди или клали лицом вниз, чтобы проснувшийся зомби закапывался вглубь, а не выбирался на поверхность. Для одного из экзотических ритуалов крестьяне использовали серпы и косы, которые закрепляли лезвием в сторону горла, чтобы при попытке встать мертвец отрезал себе голову. Большой палец на ноге, закрытый на замок, скорее всего, символизирует завершение жизненного пути и невозможность вернуться.
В 2015 году археологи нашли в деревне Древско в 200 км от Пьена пять скелетов, захороненных таким же образом на кладбище возрастом около 400 лет. Серпы были прижаты к шеям взрослого мужчины в возрасте от 35 до 44 лет и взрослой женщины в возрасте от 35 до 39 лет. Еще там покоилась женщина, умершая в возрасте от 50 до 60 лет — ее похоронили с серпом над бедрами и камнем у горла.
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