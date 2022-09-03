В Польше нашли могилу женщины-вампира: похоронили, чтобы больше не восстала (фото)

Раньше европейцы панически боялись восстания мертвецов, поэтому придумали много способов, как удержать их в могилах.

В Польше археологи обнаружили женщину, которую похоронили как вампира. Об этом стало известно таблоиду Daily Mail.

Во время археологических раскопок на кладбище 17-го века в деревне Пьен ученые наткнулись на необычное захоронение женщины в шелковой шапочке, указывающей на высокий статус, и с большим торчащим зубом-резцом. Над шеей покойницы сохранился серп, а палец ноги был закован в замок. Ученые предполагают, что местные жители могли принять односельчанку за вампиршу и похоронить ее таким образом, чтобы она больше не могла восстать из могилы.

[ + – ] Раскопки в польской деревне Пьен Фото: Daily Mail

Как объяснил руководитель группы профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника, жители Восточной Европы боялись, что покойники могут вылезти из своих могил в виде нежити и учинят расправу над живыми. В некоторых частях Евразии, особенно среди славян, вера в вампиризм стала настолько фанатичной, что иногда приводила к массовым казням людей, которых считали вампирами. К примеру, считалось, будто кровопийцами могут стать самоубийцы, поэтому их тела калечили после смерти.

Из страха европейцы придумали множество способов защиты от нежити. Иногда трупам отрубали руки, сжигали, разбивали кости камнями, вбивали в голову гвозди или клали лицом вниз, чтобы проснувшийся зомби закапывался вглубь, а не выбирался на поверхность. Для одного из экзотических ритуалов крестьяне использовали серпы и косы, которые закрепляли лезвием в сторону горла, чтобы при попытке встать мертвец отрезал себе голову. Большой палец на ноге, закрытый на замок, скорее всего, символизирует завершение жизненного пути и невозможность вернуться.

[ + – ] Cкелет женщины с серпом над шеей на кладбище в Пьене Фото: Daily Mail [ + – ] Cкелет женщины с серпом над шеей на кладбище в Пьене

В 2015 году археологи нашли в деревне Древско в 200 км от Пьена пять скелетов, захороненных таким же образом на кладбище возрастом около 400 лет. Серпы были прижаты к шеям взрослого мужчины в возрасте от 35 до 44 лет и взрослой женщины в возрасте от 35 до 39 лет. Еще там покоилась женщина, умершая в возрасте от 50 до 60 лет — ее похоронили с серпом над бедрами и камнем у горла.

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