У Польщі знайшли могилу жінки-вампіра: поховали, щоб більше не повстала (фото)

Раніше європейці панічно боялися повстання мерців, тому вигадали багато способів, як утримати їх у могилах.

У Польщі археологи знайшли жінку, яку поховали як вампіра. Про це стало відомо таблоїду Daily Mail.

Під час археологічних розкопок на цвинтарі 17-го століття в селі П'єн учені натрапили на незвичайне поховання жінки в шовковій шапочці, що вказує на високий статус, і з великим зубом-різцем, що стирчить. Над шиєю покійниці зберігся серп, а палець ноги був закутий у замок. Учені припускають, що місцеві жителі могли прийняти односельчанку за вампірку та поховати її так, щоб вона більше не могла повстати з могили.

[ + – ] Розкопки у польському селі П'єн Фото: Daily Mail

Як пояснив керівник групи професор Даріуш Поліньскі з Університету Миколи Коперника, жителі Східної Європи боялися, що покійники можуть вилізти зі своїх могил у подобі нежиті та вчинять розправу над живими. У деяких частинах Євразії, особливо серед слов'ян, віра у вампіризм стала настільки фанатичною, що іноді спричиняла масові страти людей, яких вважали вампірами. Наприклад, вважалося, ніби кровопивцями можуть стати самогубці, тому їх тіла нівечили після смерті.

Зі страху європейці вигадали безліч способів захисту від нежиті. Іноді трупам відрубували руки, спалювали, розбивали кістки камінням, вбивали в голову цвяхи або клали обличчям униз, щоб зомбі, який прокинувся, закопувався вглиб, а не вибирався на поверхню. Для одного з екзотичних ритуалів селяни використовували серпи та коси, які закріплювали лезом у бік горла, щоб при спробі встати мертвий відрізав собі голову. Великий палець на нозі, закритий на замок, швидше за все, символізує завершення життєвого шляху та неможливість повернутися.

[ + – ] Жінка скелет із серпом над шиєю на цвинтарі в П'єні Фото: Daily Mail [ + – ] Жінка скелет із серпом над шиєю на цвинтарі в П'єні

У 2015 році археологи знайшли в селі Древсько за 200 км від П'єна п'ять скелетів, похованих так само на цвинтарі віком приблизно 400 років. Серпи були притиснуті до шиї дорослого чоловіка віком від 35 до 44 років і дорослої жінки віком від 35 до 39 років. Ще там лежала жінка, яка померла у віці від 50 до 60 років — її поховали із серпом над стегнами та каменем біля горла.

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