Цель №2 для телескопа Уэбба: недавно открытая планета нуждается в самом пристальном взгляде

Одна из двух недавно открытых планет, похожих на Землю, находится в обитаемой зоне, а значит космический телескоп теперь обратит на нее свое пристальное внимание.

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На экзопланете, которая получила название LP 890-9 с, которая является супер-Землей, может быть жидкая вода, ведь она находится в обитаемой зоне возле своей звезды. Узнать о том, есть ли вода там на самом деле и возможно там также имеется жизнь, сможет ответить космический телескоп Уэбба, пишет Forbes.

Как уже писал Фокус, планету LP 890-9 c, вместе с еще одной планетой, LP 890-9 b, ученые обнаружили на расстоянии в 100 световых лет от нас в созвездии Эридан. Эти планеты вращаются вокруг красного карлика, который намного холоднее нашего Солнца.

По словам астрономов, теперь планета LP 890-9 c является второй самой лучшей целью для тщательного изучения телескопом Уэбба, после планет звездной системы TRAPPIST-1. Из семи планет этой системы, которую ученые уже назвали "Солнечная система 2.0", три планеты также находятся в обитаемой зоне своего красного карлика.

[ + – ] По словам астрономов, теперь планета LP 890-9 c является второй самой лучшей целью для тщательного изучения телескопом Уэбба, после планет звездной системы TRAPPIST-1 Фото: NASA

Новые планеты ученые обнаружили с помощью космического телескопа TESS, стоимостью 287 млн долларов, а затем подтвердили свое открытие с помощью наземных телескопов.

Если планета LP 890-9 b, которая вращается вокруг звезды за 2,7 дня является слишком горячей для того, чтобы там могла быть жидкая вода, то LP 890-9 c, которая делает полный оборот за 8,5 дня, является лучшим кандидатом на ее обнаружение.

[ + – ] Если планета LP 890-9 b, которая вращается вокруг звезды за 2,7 дня является слишком горячей для того, чтобы там могла быть жидкая вода, то LP 890-9 c, которая делает полный оборот за 8,5 дня, является лучшим кандидатом на ее обнаружение Фото: Forbes

Пока неизвестно, может ли планета LP 890-9 c быть пригодной для жизни. Известно, что она похожа на Землю, хотя и на треть больше ее по размеру. Тем не менее ученые считают, что она находится в обитаемой зоне своей звезды. Это значит, что здесь не слишком жарко и не слишком холодно, чтобы на планете могла быть жидкая вода, которая может служить индикатором наличия жизни.

По словам авторов открытия этих планет, LP 890-9 c находится очень близко к своему красному карлику. Это расстояние в 10 раз меньше, чем расстояние от Меркурия до Солнца. Но эта звезда, которая называется LP 890-9, намного холоднее Солнца, а значит количество излучения от нее исходит намного меньше. Если на планете имеется достаточно плотная атмосфера, то здесь может быть вода в жидком виде.

"Звезда LP 890-9 примерно в 6,5 раз меньше Солнца и имеет температуру поверхности вдвое меньше, чем у нашей звезды. Поэтому на планете, которая является супер-Землей, могут быть подходящие условия для развития жизни", — говорит Франсиско Посуэлос из Института астрофизики Андалусии, Испания.

[ + – ] Звезда LP 890-9 примерно в 6,5 раз меньше Солнца и имеет температуру поверхности вдвое меньше, чем у нашей звезды. Поэтому на планете, которая является супер-Землей, могут быть подходящие условия для развития жизни Фото: phys.org

Но только космический телескоп Уэбба может предоставить ученым информацию о том, есть ли на этой экзопланете атмосфера и жидкая вода.

"Дальнейшие исследования этой планеты с помощью телескопа Уэбба помогут также узнать больше о том, где проходит самая внутренняя граница обитаемой зоны звезды. Но это не значит, что на 100% на этой планете есть вода и потенциально имеется жизнь. Венера также находится рядом с внутренней границей обитаемой зоны Солнца, но там очень много СO2 и температура доходит до 500 градусов Цельсия", — говорит Роберт Уэллс из Бернского университета, Швейцария.

На данный момент космический телескоп TESS обнаружил уже более 5000 планет за пределами Солнечной системы. Ученые ожидают, что телескоп может обнаружить еще 12,5 тысяч экзопланет.

Фокус уже писал, что по мнению швейцарского астрофизика, люди смогут обнаружить инопланетную жизнь уже через 25 лет и объяснил, почему это станет возможно.

Большинство ученых считают, что жизнь на Венере не может существовать, но группа американских исследователей привлекла частные инвестиции, чтобы организовать серию миссий на Венеру с целью обнаружить там жизнь, как уже писал Фосус.