Мета №2 для телескопа Вебба: нещодавно відкрита планета потребує найпильнішого погляду

Одна з двох нещодавно відкритих планет, схожих на Землю, знаходиться в придатній для життя зоні, а отже космічний телескоп тепер зверне на неї свою пильну увагу.

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На екзопланеті, яка отримала назву LP 890-9 с, яка є супер-Землею, може бути рідка вода, адже вона знаходиться в придатній для життя зоні біля своєї зірки. Дізнатися про те, чи є вода там насправді і, можливо, там також є життя, зможе відповісти космічний телескоп Вебба, пише Forbes.

Як уже писав Фокус, планету LP 890-9 c, разом з ще однією планетою, LP 890-9 b, вчені виявили на відстані 100 світлових років від нас у сузір'ї Ерідан. Ці планети обертаються навколо червоного карлика, який набагато холодніший від нашого Сонця.

За словами астрономів, тепер планета LP 890-9 c є другою найкращою метою для ретельного вивчення телескопом Вебба після планет зіркової системи TRAPPIST-1. З семи планет цієї системи, яку вчені вже назвали "Сонячна система 2.0", три планети також знаходяться в придатній для життя зоні свого червоного карлика.

[ + – ] За словами астрономів, тепер планета LP 890-9 c є другою найкращою метою для ретельного вивчення телескопом Вебба після планет зоряної системи TRAPPIST-1. Фото: NASA

Нові планети вчені виявили за допомогою космічного телескопа TESS вартістю 287 млн доларів, а потім підтвердили своє відкриття за допомогою наземних телескопів.

Якщо планета LP 890-9 b, яка обертається навколо зірки за 2,7 дні, є занадто гарячою для того, щоб там могла бути рідка вода, то LP 890-9 c, яка робить повний оборот за 8,5 дня, є найкращим кандидатом на її виявлення.

[ + – ] Якщо планета LP 890-9 b, яка обертається навколо зірки за 2,7 дні, є занадто гарячою для того, щоб там могла бути рідка вода, то LP 890-9 c, яка робить повний оборот за 8,5 дня, є найкращим кандидатом на її виявлення Фото: Forbes

Поки невідомо, чи може планета LP 890-9 бути придатною для життя. Відомо, що вона схожа на Землю, хоча і на третину більша за її розміром. Проте вчені вважають, що вона знаходиться в придатній для життя зоні своєї зірки. Це означає, що тут не надто спекотно і не надто холодно, щоб на планеті могла бути рідка вода, яка може бути індикатором життя.

За словами авторів відкриття цих планет, LP 890-9 c знаходиться дуже близько до свого червоного карлика. Ця відстань у 10 разів менша, ніж відстань від Меркурія до Сонця. Але ця зірка, яка називається LP 890-9, набагато холодніша за Сонце, а значить кількість випромінювання від неї виходить набагато менше. Якщо планеті є досить щільна атмосфера, то тут може бути вода в рідкому вигляді.

"Зірка LP 890-9 приблизно в 6,5 разів менша за Сонце і має температуру поверхні вдвічі меншу, ніж у нашої зірки. Тому на планеті, яка є супер-Землею, можуть бути відповідні умови для розвитку життя", — говорить Франсіско Посуелос з Інститут астрофізики Андалусії, Іспанія.

[ + – ] Зірка LP 890-9 приблизно в 6,5 разів менша за Сонце і має температуру поверхні вдвічі меншу, ніж у нашої зірки. Тому на планеті, яка є супер-Землею, можуть бути відповідні умови для розвитку життя Фото: phys.org

Але тільки космічний телескоп Вебба може надати вченим інформацію про те, чи є на цій екзопланеті атмосфера та рідка вода.

"Подальші дослідження цієї планети за допомогою телескопа Вебба допоможуть також дізнатися більше про те, де проходить внутрішня межа потенційно населеної зони зірки. Але це не означає, що на 100% на цій планеті є вода і потенційно є життя. Венера також знаходиться поряд з внутрішньою кордоном населеної зони Сонця, але там дуже багато СO2 і температура сягає 500 градусів Цельсія", — говорить Роберт Уеллс з Бернського університету, Швейцарія.

Наразі космічний телескоп TESS виявив вже понад 5000 планет поза Сонячною системою. Вчені очікують, що телескоп може виявити ще 12,5 тисячі екзопланет.

Фокус вже писав, що, на думку швейцарського астрофізика, люди зможуть виявити інопланетне життя вже через 25 років і пояснив, чому це стане можливим.

Більшість вчених вважають, що життя на Венері не може існувати, але група американських дослідників залучила приватні інвестиції, щоб організувати серію місій на Венеру, щоб знайти там життя, як уже писав Фосус.