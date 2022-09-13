Інопланетне життя можна буде виявити через 25 років: як це можливо

Зараз іде створення нових технологічних проєктів, які посилять пошуки людством позаземного життя в Чумацькому Шляху.

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Ще не відомо, чи є життя на Марсі, але астрофізик Саша Кванц із Швейцарського федерального технологічного інституту вважає, що протягом найближчих 25 років ми зможемо виявити інопланетне життя на інших планетах у нашій галактиці, пише Space.

За словами вченого, зараз іде створення нових технологічних проєктів, які дозволять нарешті відповісти на питання, чи самотні ми в Усесвіті.

"Зараз астрономи вже відкрили понад 5 тисяч планет за межами Сонячної системи. Вважається, що навколо кожної із понад 100 млрд зірок у нашій галактиці обертається як мінімум одна планета. І багато які з них не просто схожі на Землю, а й перебувають у так званій зоні, придатній для життя, тобто там може бути вода в рідкому вигляді, а отже, і життя", — каже Кванц.

Поки що не зрозуміло, чи є в цих землеподібних планет атмосфери та з чого вони складаються, але вчені працюють над тим, щоб це з'ясувати.

[ + – ] Зараз астрономи вже відкрили понад 5 тисяч планет за межами Сонячної системи. Вважається, що навколо кожної із понад 100 млрд зірок у нашій галактиці обертається як мінімум одна планета. І багато які з них не просто схожі на Землю, а й перебувають у так званій зоні, придатній для життя, тобто там може бути вода в рідкому вигляді, а отже, і життя. Фото: NASA

"Незважаючи на те, що людство має у своєму арсеналі таку потужну космічну обсерваторію як телескоп Вебба вона не може побачити планети розміром із Землю, які розташовані так близько до своїх зірок, щоб там була рідка вода", — каже Кванц.

Хоча телескоп Вебба демонструє свої великі можливості, і як уже писав Фокус, нещодавно він зробив перше пряме зображення екзопланети, також виявив вуглекислий газ в атмосфері ще однієї планети й знайшов силікатні хмари на третій екзопланеті.

Кванц вважає телескоп Вебба недостатньо потужним для пошуку подібних до Землі екзопланет, хоча вони й не є головною ціллю досліджень цієї космічної обсерваторії.

[ + – ] Кванц вважає телескоп Вебба недостатньо потужним для пошуку подібних до Землі екзопланет, хоча вони й не є головною ціллю досліджень цієї космічної обсерваторії Фото: NASA

Кванц і його команда зараз працюють над створенням спеціального приладу для майбутнього надзвичайно великого телескопа (ELT), який буде добудований до кінця цього десятиліття в Чилі. Цей телескоп стане найбільшим оптичним телескопом Землі з дзеркалом шириною 40 метрів.

"Цей прилад зможе виявити планети, схожі на Землю, які обертаються навколо близьких до нас десятків зірок. Також за допомогою цього приладу можна буде вивчити атмосферу цих планет", — говорить Кванц.

Хоча вчений зізнається, що з допомогою нового телескопа ознаки життя інших планетах виявити буде складно. Тим не менш, скоро має бути готовий до розробки новий космічний телескоп від Європейського космічного агентства під назвою LIFE.

"За допомогою цього телескопа можна буде вивчити величезну кількість екзопланет у пошуках слідів молекул у їхніх атомсферах, які могли бути створені живими організмами", — говорить Кванц.

Кванц вважає, що через 25 років, а можливо, й раніше, людство зможе знайти позаземне життя на інших планетах нашої галактики.

Як уже писав Фокус, американські вчені спільно з приватною аерокосмічною компанією планують відправити на Венеру спеціальні апарати, які зможуть знайти там життя або вони доведуть його відсутність.