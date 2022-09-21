Уровень опасности повышен: ученые обеспокоены активностью гигантского вулкана в Новой Зеландии

Эксперты заявили, что в последний раз вулкан извергался примерно 1800 лет назад. Тогда он опустошил практически целый регион острова Новой Зеландии.

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Группа исследователей из Новой Зеландии повысила уровень опасности для гигантского вулкана Таупо, который стал источником самого крупного извержения на Земле за последние 5000 лет. Об этом пишет издание Sky News.

Сообщается, что геологическое агентство GeoNet выявило до 700 маленьких землетрясений под озером Таупо, которое находится возле вулкана. Поэтому было решено повысить уровень вулканической активности с 0 до 1.

В издании отметили, что, несмотря на то, что система оповещения состоит из шести уровней, извержения могут происходить на любом из них. Более того, уровни могут сменить друг друга в любой момент, поскольку вулканическая активность склонна к быстрым изменениям.

[ + – ] Вулканические вершины гор Тонгариро, Нгаурухо и Руапеху над берегами озера Таупо. Фото: Sky News

Журналисты пишут, что впервые ученым пришлось повысить уровень опасности вулкана Таупо до 1. Однако вероятность извержения пока нельзя назвать высокой. Важно, что землетрясения могут продолжиться.

Последнее извержения вулкана Таупо

Сообщается, что последний раз вулкан Таупо извергался около 1800 лет назад. Тогда он направил в атмосферу более 100 кубических километров выбросов. Это извержение опустошило большую часть центра Северного острова Новой Зеландии. На тот момент человек туда еще не пришел.

Ранее Фокус сообщал, что ученые выясняют, почему 14 китов выбросились на берег Австралии. Вожак стаи зубатых китов мог ошибиться, из-за чего другие особи, возможно, тоже направились в сторону берега. Кит мог быть болен, или же кашалоты могли запаниковать на мелководье.

Еще напомним, что опубликован список животных, которые исчезнут на Земле уже к 2050 году. Нынешний кризис вымирания еще не достиг размаха большой пятерки, но мир неумолимо быстро движется в этом направлении.

Также сообщалось, что озоновая дыра уменьшилась вдвое, но этого недостаточно.