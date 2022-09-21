Рівень небезпеки підвищено: вчені стурбовані активністю гігантського вулкану у Новій Зеландії

Експерти заявили, що востаннє вулкан вивергався приблизно 1800 років тому. Тоді він спустошив майже цілий регіон острова Нової Зеландії.

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Група дослідників з Нової Зеландії підвищила рівень небезпеки для гігантського вулкана Таупо, який став джерелом найбільшого виверження Землі протягом останніх 5000 років. Про це пише видання Sky News.

Повідомляється, що геологічне агентство GeoNet виявило до 700 маленьких землетрусів під озером Таупо біля вулкана. Тому було вирішено підвищити рівень вулканічної активності із 0 до 1.

У виданні зазначили, що, незважаючи на те, що система оповіщення складається із шести рівнів, виверження можуть відбуватися на будь-якому з них. Щобільше, рівні можуть змінити один одного у будь-який момент, оскільки вулканічна активність схильна до швидких змін.

[ + – ] Вулканічні вершини гір Тонгаріро, Нгаурухо та Руапеху над берегами озера Таупо. Фото: королева Маркл Гарри

Журналісти пишуть, що вперше вченим довелося підвищити рівень небезпеки вулкана Таупо до 1. Проте ймовірність виверження поки що не можна назвати високою. Важливо, що землетрус може тривати.

Останнє виверження вулкана Таупо

Повідомляється, що востаннє вулкан Таупо вивергався близько 1800 років тому. Тоді він направив у атмосферу понад 100 кубічних кілометрів викидів. Це виверження спустошило більшість центру Північного острова Нової Зеландії. На той момент людина туди ще не прийшла.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені з'ясовують, чому 14 китів викинулися на берег Австралії. Ватажок зграї зубастих китів міг помилитися, через що інші особини, можливо, теж попрямували у бік берега. Кит міг бути хворий, або ж кашалоти могли запанікувати на мілководді.

Ще нагадаємо, що опубліковано список тварин, які зникнуть на Землі вже до 2050 року. Нинішня криза вимирання ще не досягла розмаху великої п'ятірки, але світ невблаганно швидко рухається в цьому напрямку.

Також повідомлялося, що озонова дірка зменшилася вдвічі, але цього замало.