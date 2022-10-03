Вращение Земли изменилось: это доказывают данные о древних солнечных затмениях

Данные о скорости вращения нашей планеты придется откорректировать, считают ученые.

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С помощью исторических записей о давних солнечных затмениях ученые выяснили, как движение Земли изменилось в недавней истории человечества. Эти записи относятся к периоду с 4 по 7 века нашей эры и в них указаны описания пяти полных солнечных затмений в Восточном Средиземноморье, с их вероятным временем появления и местоположением, пишет Space.

Солнечные затмения могут предоставить ценную информацию о вращении Земли. Исторические записи о таких явлениях могут быть важным источником знаний, с помощью которых можно понять, как изменилась скорость вращения планеты в недавней истории человечества.

Но астрономы древности описывали подобные события, не обращая внимания на ключевую информацию, которая нужна современным ученым. Поэтому определить точное время, место и продолжительность таких солнечных затмений часто бывает сложно.

[ + – ] Солнечные затмения могут предоставить ценную информацию о вращении Земли. Исторические записи о таких явлениях могут быть важным источником знаний, с помощью которых можно понять, как изменилась скорость вращения планеты в недавней истории человечества Фото: Forbes

"Изначальные исторические записи о солнечных затмениях в период с 4 по 7 века в основном утеряны. Но существуют другие, более поздние, записи, которые ссылаются на первоисточник. Они содержат ценную информацию для нас. Но к информации о местоположении и времени солнечного затмения, нам нужно было найти подтверждение полного затмения. То есть того, что днем было достаточно темно, чтобы на небе появились звезды" – говорит Кодзи Мурата из Университета Цукуба, Япония.

С помощью исторических записей Мурата и его коллеги обнаружили факт появления солнечных затмений в регионе Восточного Средиземноморья в 346, 418, 484, 601 и 693 годах нашей эры. Результаты исследования предоставили ценную информацию о разнице между временем, измеренным в соответствии с вращением Земли, и временем, которое не зависит от вращения планеты. Это значение называется дельта Т и показывает продолжительность земных суток.

То, что скорость вращения Земли изменилась, показали, например, данные о солнечном затмении 418 года. Оно действительно было полным и на небе днем были видны звезды. За этим затмением наблюдали в Константинополе, столице Восточной Римской империи (сейчас это город Стамбул в Турции).

[ + – ] То, что скорость вращения Земли изменилась, показали, например, данные о солнечном затмении 418 года. Оно действительно было полным и на небе днем были видны звезды. За этим затмением наблюдали в Константинополе, столице Восточной Римской империи (сейчас это город Стамбул в Турции) Фото: NASA

Предыдущая модель дельта Т предполагала, что Константинополь должен был находиться за пределами наблюдения полного солнечного затмения. Это означает, что значение дельта T для 5 века нужно откорректировать. Это касается и других столетий.

"Наши данные указывают на то, что скорость вращения Земли для 5 века нужно увеличить, а для 6 и 7 веков, наоборот уменьшить", — говорит Мурата.

Фокус уже писал о том, что наша планета, согласно недавнему исследованию, стала вращаться быстрее, чем раньше.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, может ли Земля прекратить вращение, и что случится, если это произойдет.

Напоминаем, что ученые рассказали, что будет Землей, если наша планета перестанет вращаться на 5 секунд.