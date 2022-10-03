Обертання Землі змінилося: це доводять дані про стародавні сонячні затемнення

Дані про швидкість обертання нашої планети доведеться відкоригувати, вважають вчені.

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За допомогою історичних записів про давні сонячні затемнення вчені з'ясували, як рух Землі змінився в недавній історії людства. Ці записи належать до періоду з 4 по 7 століття нашої ери і в них вказані описи п'яти повних сонячних затемнень у Східному Середземномор'ї, з їх можливим часом появи та місцезнаходженням, пише Space.

Сонячні затемнення можуть надати цінну інформацію про обертання Землі. Історичні записи про такі явища можуть бути важливим джерелом знань, за допомогою яких можна зрозуміти, як змінилася швидкість обертання планети у недавній історії людства.

Але астрономи давнини описували такі події, не звертаючи уваги на ключову інформацію, яка потрібна сучасним вченим. Тому визначити точний час, місце та тривалість таких сонячних затемнень часто буває складно.

[ + – ] Сонячні затемнення можуть надати цінну інформацію про обертання Землі. Історичні записи про такі явища можуть бути важливим джерелом знань, за допомогою яких можна зрозуміти, як змінилася швидкість обертання планети у недавній історії людства Фото: Forbes

"Споконвічні історичні записи про сонячні затемнення в період з 4 по 7 століття здебільшого втрачені. Але існують інші, пізніші, записи, які посилаються на першоджерело. Вони містять цінну інформацію для нас. Але до інформації про місцезнаходження та час сонячного затемнення, нам потрібно було знайти підтвердження повного затемнення. Тобто того, що вдень було досить темно, щоб на небі з'явилися зірки", — говорить Кодзі Мурата з Університету Цукуба, Японія.

За допомогою історичних записів Мурата та його колеги виявили факт появи сонячних затемнень у регіоні Східного Середземномор'я у 346, 418, 484, 601 та 693 роках нашої ери. Результати дослідження надали цінну інформацію про різницю між часом, виміряним відповідно до обертання Землі, та часом, який не залежить від обертання планети. Це значення називається дельта Т та показує тривалість земної доби.

Те, що швидкість обертання Землі змінилася, показали, наприклад, дані про сонячне затемнення 418 року. Воно справді було повним і на небі вдень було видно зірки. За цим затемненням спостерігали у Константинополі, столиці Східної Римської імперії (зараз це місто Стамбул у Туреччині).

[ + – ] Те, що швидкість обертання Землі змінилася, показали, наприклад, дані про сонячне затемнення 418 року. Воно справді було повним і на небі вдень було видно зірки. За цим затемненням спостерігали у Константинополі, столиці Східної Римської імперії (зараз це місто Стамбул у Туреччині) Фото: NASA

Попередня модель дельта Т передбачала, що Константинополь мав перебувати поза спостереження повного сонячного затемнення. Це означає, що значення дельта T для 5 століття необхідно відкоригувати. Це стосується інших століть.

"Наші дані вказують на те, що швидкість обертання Землі для 5 століття потрібно збільшити, а для 6 і 7 століть навпаки зменшити", — говорить Мурата.

Фокус вже писав про те, що наша планета, згідно з недавнім дослідженням, почала обертатися швидше, ніж раніше.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи може Земля припинити обертання і що станеться, якщо це станеться.

Нагадуємо, що вчені розповіли, що буде із Землею, якщо наша планета перестане обертатися на 5 секунд.