NASA расстреляло свой метеоритный щит для возвращения образцов с Марса (видео)

В космическом агентстве стреляют микропулями в метеоритный щит орбитального аппарата, который отправит марсианские образцы на Землю.

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У космических аппаратов всегда существует опасность того, что их могут повредить удары микрометеоритов, которые являются обломками более крупных космических камней. Эти микрометеориты могут двигаться в космосе со скорость в 80 км/с. На такой скорости даже крошечные частицы могут повредить космический аппарат. Поэтому сейчас в NASA проводят испытание на прочность материала, который будет покрывать поверхность будущего орбитального аппарата на Марсе. С его помощью в рамках программы MARS Sample Return на Землю будут доставлены образцы марсианской горной породы, собранные марсоходом Perseverance, пишет Space.

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Для того, чтобы проверить прочность материала, который защитит орбитальный аппарат от микрометеоритов, инженеры NASA стреляют по нему микропулями.

Это испытание проводится в специальной лаборатории NASA в штате Нью-Мексико. По словам инженеров, защитное покрытие должно выдерживать удары метеоритов, летящих с такой высокой скоростью, что, если бы самолет летел с такой же скоростью, то мог бы добраться из Нью-Йорка в Сан-Франциско менее чем за 5 минут. А это почти 4 100 км. По словам Бруно Сарли из Центра космических полетов NASA имени Годдарда даже такая скорость меньше, чем могут летать микрометеориты в космосе. Они могут набирать скорость до 80 км/с.

"Нам нужно достичь во время испытаний максимально реальной скорости полета микрометеоритов, ведь даже пыль при такой скорости может повредить орбитальный аппарат", — говорит Сарли.

Для испытаний нового защитного материла инженеры используют специальную пушку для стрельбы по нему микропулями. Эта пушка имеет две ступени. Первая ступень использует обычный порох для приведения пуль в движение. Вторая ступень придает пулям дополнительный импульс, выталкивая сильно сжатый газообразный водород в меньшую трубку, похожую на автомобильный поршень. Давление в этой пушке настолько огромное, что во время подобного выстрела можно было бы разрушить целое здание.

Во время предварительных испытаний инженеры выяснили, что для обеспечения лучшей защиты от микрометеоритов материал должен состоять не из одного толстого слоя, а из нескольких тонких слоев.

Орбитальный аппарат, на который нанесут новое защитное покрытие будет создан совместным усилиями NASA и Европейского космического агентства. Он будет отправлен на орбиту Марса вместе с другими аппаратами, которые участвуют в программе по доставке образцов марсианской породы на Землю. Уже через 10 лет ученые впервые смогут получить образцы, которые были извлечены с поверхности другой планеты.

Хотя метеориты с Марса и попадают на Землю, все же они провели в космосе миллионы или даже миллиарды лет и их свойства и состав изменились. А когда они падают на нашу планету, то подвергаются влиянию окружающей среды. Поэтому ученые и ждут "чистые" марсианские образцы.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance собрал уже 14 образец породы на Марсе, но у него снова возникли проблемы.

Также Фокус писал о том, что скоро в космос будет запущен специальный теплозащитный экран, который поможет безопасно приземлять космические корабли на Марсе.

Напоминаем, что ученые отправят на МКС новый космический щит, который пригодится для колонии на Луне.