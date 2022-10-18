NASA розстріляло свій метеоритний щит для повернення зразків із Марса (відео)

У космічному агентстві стріляють мікрокулями у метеоритний щит орбітального апарату, який відправить марсіанські зразки на Землю.

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У космічних апаратів завжди існує небезпека того, що їх можуть пошкодити удари мікрометеоритів, які є уламками більших космічних каменів. Ці мікрометеорити можуть рухатися в космосі зі швидкістю 80 км/с. На такій швидкості навіть крихітні частинки можуть пошкодити космічний апарат. Тому зараз у NASA проводять випробування на міцність матеріалу, який покриватиме поверхню майбутнього орбітального апарату на Марсі. За його допомогою в межах програми MARS Sample Return на Землю доставлять зразки марсіанської гірської породи, зібрані марсоходом Perseverance, пише Space.

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Для того, щоб перевірити міцність матеріалу, який захистить орбітальний апарат від мікрометеоритів, інженери NASA стріляють мікропулями.

Це випробування проводиться у спеціальній лабораторії NASA у штаті Нью-Мексико. За словами інженерів, захисне покриття має витримувати удари метеоритів, що летять з такою високою швидкістю, що, якби літак летів із такою самою швидкістю, то міг би дістатися з Нью-Йорка до Сан-Франциско менш як за 5 хвилин. А це майже 4100 км. За словами Бруно Сарлі з Центру космічних польотів NASA імені Ґоддарда, навіть така швидкість менша, ніж можуть літати мікрометеорити в космосі. Вони можуть набирати швидкість до 80 км/с.

"Нам потрібно досягти під час випробувань максимально реальної швидкості польоту мікрометеоритів, адже навіть пил за такої швидкості може пошкодити орбітальний апарат", — говорить Сарлі.

Для випробувань нового захисного матеріалу інженери використовують спеціальну гармату для стрільби по ньому мікрокулями. Ця гармата має два ступені. Перший ступінь використовує звичайний порох для приведення куль у рух. Другий ступінь надає кулям додатковий імпульс, виштовхуючи сильно стислий газоподібний водень у меншу трубку, схожу на автомобільний поршень. Тиск у цій гарматі настільки величезний, що під час такого пострілу можна було б зруйнувати цілу будівлю.

Під час попередніх випробувань інженери з'ясували, що для забезпечення кращого захисту від мікрометеоритів матеріал повинен складатися не з одного товстого шару, а з декількох тонких шарів.

Орбітальний апарат, на який нанесуть нове захисне покриття, створять спільними зусиллями NASA та Європейського космічного агентства. Його відправлять на орбіту Марса разом з іншими апаратами, які беруть участь у програмі доставки зразків марсіанської породи на Землю. Вже через 10 років учені вперше зможуть отримати зразки, які витягли з поверхні іншої планети.

Хоча метеорити з Марса і потрапляють на Землю, все ж таки вони провели в космосі мільйони або навіть мільярди років і їх властивості та склад змінилися. А коли вони падають на нашу планету, то зазнають впливу навколишнього середовища. Тому вчені і чекають на "чисті" марсіанські зразки.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance зібрав вже 14 зразок породи на Марсі, але в нього знову виникли проблеми.

Також Фокус писав про те, що незабаром у космос буде запущено спеціальний теплозахисний екран, який допоможе безпечно приземляти космічні кораблі на Марсі.

Нагадуємо, що вчені відправлять на МКС новий космічний щит, який стане в пригоді для колонії на Місяці.