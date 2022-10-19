ВОЗ бьет тревогу. К 2030 году человечеству грозит всплеск хронических заболеваний

Уже скоро уровень неинфекционных заболеваний во всем мире значительно вырастет, а это приведет к значительным расходам на здравоохранение.

Related video

Новый отчет ВОЗ показывает, что к 2030 году резко вырастет уровень разных хронических заболеваний, в том числе болезней сердца и диабета. Эксперты считают, что через 8 лет будет зарегистрировано 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний во всем мире. Эти тяжелые последствия для человечества связаны с отсутствием достаточной физической активности у людей, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ВОЗ представили первый в истории глобальный отчет об уровне физической активности у людей в 194 странах мира. В этом докладе ученые также проанализировали усилия правительств стран мира для поощрения людей заниматься спортом.

Резкий рост хронических заболеваний к 2030 году

Расчеты ученых показывают, что если уровень физической активности людей останется на том же уровне, что и сейчас, то уже через 8 лет это окажет сильное давление на системы здравоохранения разных стран. Это связано с увеличением количества хронических заболеваний.

Недостаток физической активности может привести к тому, что во всем мире появится 500 млн новых случаев появления болезней сердца, инсультов, диабета 2 типа, гипертонии, некоторых видов рака, деменции и депрессии.

Авторы указывают на то, что такие болезни можно предотвратить, если поощрять людей заниматься спортом и увеличивать свою физическую активность. Ведь исследования показывают, что независимо от возраста любое количество физических упражнений значительно снижает риск появления вышеперечисленных болезней.

[ + – ] Авторы указывают на то, что такие болезни можно предотвратить, если поощрять людей заниматься спортом и увеличивать свою физическую активность. Ведь исследования показывают, что независимо от возраста любой количество физических упражнений значительно снижает риск появления вышеперечисленных болезней Фото: The Conversation

Также эксперты указывают на то, что расходы на здравоохранение во всем мире вырастут на сотни миллиардов долларов, если не принять необходимых мер уже сейчас.

Меньше 50% стран уделяют должное внимание повышению уровня физической активности

Согласно отчету ВОЗ, меньше 50% стран уделяют должное внимание повышению уровня физической активности населения. И только 30% стран на национальном уровне имеют рекомендации для населения по улучшению здоровья с помощью занятий спортом. Но большее внимание уделяется активности взрослых, но это не касается активности детей младше 5 лет.

Конечно, существует много причин, почему люди не проявляют особой физической активности, в частности это связано с видом деятельности или количеством рабочего времени. Но в то же время только в 40% стран реализуется политика по созданию безопасных пешеходных и велосипедных зон.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что большинству стран мира нужно срочно принять необходимые меры, которые бы стимулировали население проявлять большую физическую активность. Это касается большего передвижения пешком, на велосипеде, а также привлечения людей к занятиям спортом.

"Преимущества таких действий не только для физического и психического здоровья людей, но и для окружающей среды и экономики просто невозможно переоценить", — говорит Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ рекомендует всем странам мира приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить глобальной катастрофы, связанной с резким увеличением количества хронических неинфекционных болезней.

Как уже писал Фокус, таяние ледников может повлечь за собой новую пандемию на Земле. И это связано с тем, что опасные вирусы и бактерии, спрятанные во льду, могут вырваться на свободу.

Также Фокус писал о том, что новые мутации Омикрона могут вызвать волну COVID-19 этой осенью. Эти мутации вируса могут обойти защиту иммунной системы человека.