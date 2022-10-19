ВООЗ б'є на сполох. До 2030 року людству загрожує сплеск хронічних захворювань

Вже скоро рівень неінфекційних захворювань у всьому світі значно зросте, а це спричинить значні витрати на охорону здоров'я.

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Новий звіт ВООЗ показує, що до 2030 року різко зросте рівень різних хронічних захворювань, зокрема хвороб серця та діабету. Експерти вважають, що через 8 років зареєструють 500 млн нових випадків неінфекційних захворювань у всьому світі. Ці тяжкі наслідки для людства пов'язані з відсутністю достатньої фізичної активності у людей, пише Gizmodo.

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У ВООЗ подали перший в історії глобальний звіт про рівень фізичної активності людей у 194 країнах світу. У цій доповіді вчені проаналізували зусилля урядів країн світу для заохочення людей займатися спортом.

Різке зростання хронічних захворювань до 2030 року

Розрахунки вчених показують, що якщо рівень фізичної активності людей залишиться на тому ж рівні, що й зараз, то вже через 8 років це чинитиме сильний тиск на системи охорони здоров'я різних країн. Це зі збільшенням кількості хронічних захворювань.

Нестача фізичної активності може призвести до того, що в усьому світі з'явиться 500 млн нових випадків появи хвороб серця, інсультів, діабету 2 типу, гіпертонії, деяких видів раку, деменції та депресії.

Автори вказують на те, що такі хвороби можна запобігти, якщо заохочувати людей займатися спортом та збільшувати свою фізичну активність. Адже дослідження показують, що незалежно від віку будь-яка кількість фізичних вправ значно знижує ризик появи перелічених вище хвороб.

[ + – ] Автори вказують на те, що такі хвороби можна запобігти, якщо заохочувати людей займатися спортом та збільшувати свою фізичну активність. Адже дослідження показують, що незалежно від віку будь-яка кількість фізичних вправ значно знижує ризик появи перелічених вище хвороб Фото: The Conversation

Також експерти вказують на те, що витрати на охорону здоров'я у всьому світі зростуть на сотні мільярдів доларів, якщо не вжити необхідних заходів уже зараз.

Менш як 50% країн приділяють належну увагу підвищенню рівня фізичної активності

Згідно зі звітом ВООЗ, менш як 50% країн приділяють належну увагу підвищенню рівня фізичної активності населення. І лише 30% країн на національному рівні мають рекомендації для населення щодо покращення здоров'я за допомогою занять спортом. Але більша увага приділяється активності дорослих, але це не стосується активності дітей віком до 5 років.

Звичайно, існує багато причин, чому люди не виявляють особливої фізичної активності, зокрема це пов'язано із видом діяльності чи кількістю робочого часу. Але водночас лише у 40% країн реалізується політика щодо створення безпечних пішохідних та велосипедних зон.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що більшості країн світу потрібно терміново вжити необхідних заходів, які б стимулювали населення виявляти більшу фізичну активність. Це стосується більшого пересування пішки, велосипедом, а також залучення людей до занять спортом.

"Переваги таких дій не лише для фізичного та психічного здоров'я людей, але й для довкілля та економіки просто неможливо переоцінити", — каже Тедрос Адханом Гебреєсус.

ВООЗ рекомендує всім країнам світу докласти максимум зусиль, щоб не допустити глобальної катастрофи, пов'язаної з різким збільшенням кількості хронічних неінфекційних хвороб.

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