Ліки, що змушують ризикувати всім: учені відкрили несподіваний ефект парацетамолу

Один із найпопулярніших анальгетиків у всьому світі нещодавно відкрив ученим свій зворотний бік, який може торкнутися багатьох аспектів життя одночасно. Дослідники з'ясували, що він змушує нас значно підвищувати ставки в небезпечних ситуаціях.

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Ацетамінофен, відомий у всьому світі як парацетамол, є найпоширенішим у світі анальгетиком. Крім його відомих болезаспокійливих властивостей, недавнє дослідження вчених виявило, що він може впливати на нашу поведінку. Вживання препарату пов'язали з підвищеною ймовірністю розвитку ризикованої поведінки, що несе з собою цілу низку загроз, пише ScienceAlert.

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Нейробіолог з Університету штату Огайо та автор дослідження, Болдуін Вей, розповів про наслідки прийому препарату: "Ацетамінофен, схоже, змушує людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони замислюються про ризиковані дії — в результаті вони просто не так сильно їх бояться". З огляду на те, що близько 25% населення одних лише США щотижня приймають цей препарат, такий ефект може мати широкі суспільні наслідки, вважають учені.

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У дослідженні, проведеному Веєм і його командою та опублікованому в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience, взяли участь понад 500 студентів їхнього університету. Для оцінки поведінкових змін використовувався контрольований експеримент. Учасників просили надути віртуальну повітряну кулю за уявні гроші, порівнюючи винагороду з ризиком лопнути і втратити зароблене. Ті, хто прийняв дозу ацетамінофену в 1 000 мг, ризикували більше, надуваючи повітряну кулю значно частіше, ніж їхні колеги, які приймали плацебо. Ці результати свідчать про те, що ацетамінофен знижує тривогу, пов'язану з оцінкою ризику, потенційно змінюючи процеси прийняття рішень, припустили вчені.

Під час дослідження також вивчали сприйняття ризику в таких сценаріях, як стрибки з тарзанки або парі. У той час, як одні результати показали зниження сприйняття ризику у людей, які приймають ацетамінофен, інші — ні, що залишає можливість для різночитань і підтверджує необхідність подальших досліджень. Дослідники припускають, що така поведінка може бути пов'язана зі здатністю препарату притупляти емоційні реакції — явище, що спостерігається і за інших психологічних ефектів, таких як зниження емпатії та когнітивне притуплення. Попри ці висновки, ацетамінофен залишається наріжним каменем світової медицини, визнаним Всесвітньою організацією охорони здоров'я як основний препарат у відведеній йому фармакологічній галузі.

Давно доведений профіль безпечності речовини та широке застосування затьмарюють побоювання, які поки що вважаються гіпотетичними та потребують додаткового вивчення, вважають багато експертів. Утім дослідники наголошують на важливості розуміння ширших психологічних і поведінкових ефектів безконтрольного вживання безрецептурних ліків. Поведінковий вплив ацетамінофену також узгоджується з даними поведінкової економіки та неврології, де зниження тривоги або емоційної інтенсивності часто корелює зі збільшенням схильності до ризику. Ці ефекти стали явними в результаті спостереження за людьми, які вживають алкоголь або наркотичні речовини.

Раніше Фокус писав про спроби знайти нові ліки від астми. Вченим вдалося заглушити імунну відповідь, що дало надію на перемогу над хворобою.

Також Фокус писав про те, що дослідники знайшли нові ліки від хронічних легеневих захворювань. Дослідження виявило багатообіцяльні результати лікування загострень астми та хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ) за допомогою моноклонального антитіла бенралізумабу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.