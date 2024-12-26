Сховалися надійніше за голки Кощія: у жінки з одного ока витягли 27 контактних лінз

Лікарям доволі часто доводиться витягувати з людей різні чужорідні предмети, що опинилися там унаслідок травми або через випадковість. Однак випадок, що стався у Великій Британії, застав навіть досвідчених медиків і хірургів зненацька.

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Під час планової операції з видалення катаракти у жінки лікарями у Великій Британії було зроблено несподіване і лякаюче відкриття, що нагадує про ризики, пов'язані з тривалим використанням контактних лінз без належного контролю. Одне з очей жінки виявилося доверху заповненим контактними лінзами, 27 з яких вони витягли до того, як це могло завдати ще більшої шкоди її зору, пише Live Science.

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Коли лікарі вводили анестезію, у 67-річної пацієнтки, на яку чекала операція, під повікою виявилося велике синювате утворення. Подальше обстеження показало, що це утворення являє собою скупчення 17 одноразових контактних лінз, що злиплися між собою. Мікроскопічний огляд виявив ще 10 лінз, унаслідок чого в правому оці виявилося 27 лінз, ідеться у звіті лікарів, опублікованому в журналі BMJ.

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Цей випадок примітний тим, що пацієнтка не пред'являла жодних серйозних очних скарг у минулому, за винятком легкого дискомфорту, який вона пояснювала старінням і сухістю очей, незважаючи на жахливу кількість сторонніх предметів в оці.

Саме так лікарі й визначили ці лінзи, назвавши їх "утримуваними чужорідними тілами", які становили серйозний ризик інфікування. Після їхнього видалення операцію було відкладено на два тижні, щоб дати оку відновитися і зменшити можливі ускладнення через скупчення бактерій. Пацієнтка, яка тривалий час користується щомісячними одноразовими лінзами, носила їх протягом 35 років, але нечасто відвідувала офтальмолога. Хоча ці лінзи призначені для зняття на ніч, їхнє неправильне використання, як у цьому випадку, може призвести до ускладнень.

Медики, які опублікували цей випадок, припустили, що її глибоко посаджені очі могли сприяти збереженню такої великої кількості лінз без візуальних змін. Ця ситуація підкреслює важливість планових оглядів очей і правильного поводження з лінзами, нагадують вони. Експерти також рекомендують лікарям проводити комплексні перевірки, зокрема перевертати повіки пацієнта і використовувати флуоресцентні барвники для виявлення прихованих лінз.

Цей незвичайний випадок є чудовим приводом звернути увагу на ширші ризики, пов'язані з неправильним використанням контактних лінз. Згідно з дослідженнями Центрів з контролю і профілактики захворювань США (ЦКЗ), близько 45 мільйонів осіб тільки в Сполучених Штатах носять контактні лінзи. Їхнє неправильне використання, включно із сном у лінзах або перевищенням визначеного терміну їхнього носіння, було пов'язане з такими захворюваннями, як кератит — потенційно небезпечна для зору інфекція, що здатна забрати його.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.