Спрятались надежнее иголки Кощея: у женщины из одного глаза извлекли 27 контактных линз

Врачам довольно часто приходиться извлекать из людей различные инородные предметы, оказавшиеся там в результате травмы или из-за случайности. Однако случай, произошедший в Великобритании, застал даже опытных медиков и хирургов врасплох.

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Во время плановой операции по удалению катаракты у женщины врачами в Великобритании было сделано неожиданное и пугающее открытие, напоминающее о рисках, связанных с длительным использованием контактных линз без надлежного контроля. Один из глаз женщины оказался доверху заполненным контактными линзами, 27 из которых они извлекли до того, как это могло нанести еще больший ущерб ее зрению, пишет Live Science.

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Когда врачи вводили анестезию, у 67-летней пациентки, которой предстояла операция, под веком обнаружилось большое синеватое образование. Дальнейшее обследование показало, что это образование представляет собой скопление 17 одноразовых контактных линз, слипшихся между собой. Микроскопический осмотр выявил еще 10 линз, в результате чего в правом глазу оказалось 27 линз, говорится в отчете врачей, опубликованном в журнале BMJ.

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Этот случай примечателен тем, что пациентка не предъявляла никаких серьезных глазных жалоб в прошлом, за исключением легкого дискомфорта, который она объясняла старением и сухостью глаз, несмотря на чудовищное количество инородных предметов в глазу.

Именно так врачи и определили эти линзы, назвав их "удерживаемые инородные тела", которые представляли собой серьезный риск инфицирования. После их удаления операция была отложена на две недели, чтобы дать глазу восстановиться и уменьшить возможные осложнения из-за скопления бактерий. Пациентка, длительно пользующаяся ежемесячными одноразовыми линзами, носила их в течение 35 лет, но нечасто посещала офтальмолога. Хотя эти линзы предназначены для снятия на ночь, их неправильное использование, как в данном случае, может привести к осложнениям.

Медики, опубликовавшие этот случай, предположили, что ее глубоко посаженные глаза могли способствовать сохранению такого большого количества линз без визуальных изменений. Эта ситуация подчеркивает важность плановых осмотров глаз и правильного обращения с линзами, напоминают они. Эксперты также рекомендуют врачам проводить комплексные проверки, в том числе переворачивать веки пациента и использовать флуоресцентные красители для выявления скрытых линз.

Этот необычный случай является отличным поводом обратить внимание на более широкие риски, связанные с неправильным использованием контактных линз. Согласно исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ), около 45 миллионов человек только в Соединенных Штатах носят контактные линзы. Их неправильное использование, включая сон в линзах или превышение предписанного срока их ношения, было связано с такими заболеваниями, как кератит — потенциально опасная для зрения инфекция, способная забрать его.

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