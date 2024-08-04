Пренебрежение, стоившее зрения: девушка ослепла после принятия обычного душа

Проблемы со зрением довольно частый фактор, который встречается среди людей, из-за чего они носят очки и линзы. Они предназначены облегчить нашу жизнь, но незнание некоторых нюансов их использования может привести к чудовищным последствиям.

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В прошлом году обычный душ превратился в кошмар для писательницы из Остина, штат Техас. После принятия душа с установленными контактными линзами, что она делала уже много раз, она испытала сильную боль в глазах, по сравнению с которой роды показались незначительными, как рассказала сама женщина. Но чудовищная боль стала лишь предзнаменованием гораздо более серьезной проблемы, пишет Daily Mail.

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В течение двух недель Рейчел Прохноу, находившаяся на 34 неделе беременности, потеряла зрение в правом глазу. Врачи диагностировали у нее акантамоэбный кератит (АК) — редкое заболевание, вызванное паразитом, который может быть обнаружен в воде. Вероятно, паразит попал в ее глаз, когда она принимала душ, проник в роговицу и вызвал обширные повреждения.

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Несмотря на то что Рейчел тщательно следила за состоянием своих глаз с тех пор, как начала носить контактные линзы в 12 лет, она не знала о рисках, связанных с принятием душа или плаванием в контактных линзах. Это заболевание, хотя и редкое, ежегодно поражает около 1 500 американцев, причем наиболее уязвимы те, кто носит контактные линзы.

Паразит акантамеба может проникнуть в роговицу через микроскопические слезы, выделяемые линзами, что приводит к таким симптомам, как боль, покраснение, помутнение зрения и чувствительность к свету. Если не лечить болезнь, она может привести к слепоте.

В исследовании, опубликованном в American Journal of Ophthalmology, изучались факторы риска развития акантамоэбного кератита у пользователей контактных линз. Исследователи обнаружили, что воздействие воды во время ношения контактных линз, например плавание или душ, значительно повышает риск развития АК. Исследование подчеркивает важность избегания контакта с водой во время ношения линз для предотвращения этой тяжелой инфекции, которая может привести к слепоте, если ее не лечить.

Ситуация Рейчел осложнилась тем, что несколько врачей поставили ей неправильный диагноз. В конце концов она обратилась к специалистам, которые сделали соскоб роговицы и назначили строгий режим приема глазных капель и лекарств.

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Лечение было изнурительным, в течение трех месяцев требовались глазные капли каждые 30 минут и интенсивные препараты для предотвращения печеночной недостаточности. Через год и многочисленные визиты к врачам Рейчел перенесла операцию по пересадке роговицы от умершего донора. Операция значительно улучшила ее зрение, позволив ей видеть крупные буквы в таблице зрения без очков.

Теперь она занимается повышением осведомленности об опасности акантамоэбного кератита и важности правильного ухода за контактными линзами. Чтобы свести к минимуму риск возникновения подобных инфекций, специалисты рекомендуют снимать контактные линзы перед принятием душа, плаванием или посещением горячей ванны. Также крайне важно избегать использования водопроводной воды для очистки линз или футляров для них и ограничивать продолжительность ношения линз.

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