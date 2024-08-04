Зневага, що коштувала зору: дівчина осліпла після прийняття звичайного душу

Проблеми із зором досить частий фактор, який зустрічається серед людей, через що вони носять окуляри та лінзи. Вони призначені полегшити наше життя, але незнання деяких нюансів їх використання може призвести до жахливих наслідків.

Related video

Минулого року звичайний душ перетворився на кошмар для письменниці з Остіна, штат Техас. Після прийняття душу зі встановленими контактними лінзами, що вона робила вже багато разів, вона зазнала сильного болю в очах, порівняно з яким пологи здалися незначними, як розповіла сама жінка. Але жахливий біль став лише ознакою набагато серйознішої проблеми, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Протягом двох тижнів Рейчел Прохноу, яка перебувала на 34 тижні вагітності, втратила зір у правому оці. Лікарі діагностували в неї акантамоебний кератит (АК) — рідкісне захворювання, спричинене паразитом, якого можна виявити у воді. Ймовірно, паразит потрапив у її око, коли вона приймала душ, проник у рогівку і спричинив великі пошкодження.

Важливо

Хворобу Альцгеймера підтвердили у 94%: учені назвали явну ознаку ускладнення

Незважаючи на те що Рейчел ретельно стежила за станом своїх очей відтоді, як почала носити контактні лінзи в 12 років, вона не знала про ризики, пов'язані з прийняттям душу або плаванням у контактних лінзах. Це захворювання, хоча й рідкісне, щорічно вражає близько 1 500 американців, причому найуразливіші ті, хто носить контактні лінзи.

Паразит акантамеба може проникнути в рогівку через мікроскопічні сльози, що виділяються лінзами, що призводить до таких симптомів, як біль, почервоніння, помутніння зору і чутливість до світла. Якщо не лікувати хворобу, вона може призвести до сліпоти.

У дослідженні, опублікованому в American Journal of Ophthalmology, вивчалися фактори ризику розвитку акантамоебного кератиту у користувачів контактних лінз. Дослідники виявили, що вплив води під час носіння контактних лінз, наприклад плавання або душ, значно підвищує ризик розвитку АК. Дослідження підкреслює важливість уникнення контакту з водою під час носіння лінз для запобігання цій важкій інфекції, яка може призвести до сліпоти, якщо її не лікувати.

Ситуація Рейчел ускладнилася тим, що кілька лікарів поставили їй неправильний діагноз. Зрештою вона звернулася до фахівців, які зробили зішкріб рогівки і призначили суворий режим приймання очних крапель і ліків.

Око жінки втратило колишню можливість бачити, проте вона не здалася і боролася за повернення зору

Лікування було виснажливим, протягом трьох місяців були потрібні очні краплі кожні 30 хвилин та інтенсивні препарати для запобігання печінковій недостатності. Через рік і численні візити до лікарів Рейчел перенесла операцію з пересадки рогівки від померлого донора. Операція значно поліпшила її зір, дозволивши їй бачити великі літери в таблиці зору без окулярів.

Тепер вона займається підвищенням обізнаності про небезпеку акантамоебного кератиту і важливість правильного догляду за контактними лінзами. Щоб звести до мінімуму ризик виникнення подібних інфекцій, фахівці рекомендують знімати контактні лінзи перед прийняттям душу, плаванням або відвідуванням гарячої ванни. Також вкрай важливо уникати використання водопровідної води для очищення лінз або футлярів для них і обмежувати тривалість носіння лінз.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.