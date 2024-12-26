Лекарство, заставляющее рисковать всем: ученые открыли неожиданный эффект парацетамола

Один из популярнейших анальгетиков во всем мире недавно открыл ученым свою обратную сторону, которая может коснуться многих аспектов жизни одновременно. Исследователи выяснили, что оно заставляет нас значительно повышать ставки в опасных ситуациях.

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Ацетаминофен, известный во всем мире как парацетамол, является самым распространенным в мире анальгетиком. Помимо его известных болеутоляющих свойств, недавнее исследование ученых выявило, что он может влиять на наше поведение. Употребление препарата связали с повышенной вероятностью развития рискованного поведения, что несет с собой целый ряд угроз, пишет ScienceAlert.

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Нейробиолог из Университета штата Огайо и автор исследования, Болдуин Вэй, рассказал о последствиях приема препарата: "Ацетаминофен, похоже, заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они задумываются о рискованных действиях — в итоге они просто не так сильно их боятся". Учитывая, что около 25% населения одних лишь США еженедельно принимают этот препарат, такой эффект может иметь широкие общественные последствия, считают ученые.

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В исследовании, проведенном Вэем и его командой и опубликованном в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, приняли участие более 500 студентов их университета. Для оценки поведенческих изменений использовался контролируемый эксперимент. Участников просили надуть виртуальный воздушный шар за воображаемые деньги, соизмеряя вознаграждение с риском лопнуть и потерять заработанное. Те, кто принял дозу ацетаминофена в 1000 мг, рисковали больше, надувая воздушный шар значительно чаще, чем их коллеги, принимавшие плацебо. Эти результаты свидетельствуют о том, что ацетаминофен снижает тревогу, связанную с оценкой риска, потенциально изменяя процессы принятия решений, предположили ученые.

В ходе исследования также изучалось восприятие риска в таких сценариях, как прыжки с тарзанки или пари. В то время как одни результаты показали снижение восприятия риска у людей, принимающих ацетаминофен, другие — нет, что оставляет возможность для разночтений и подчеркивает необходимость дальнейших исследований. Исследователи предполагают, что такое поведение может быть связано со способностью препарата притуплять эмоциональные реакции — явление, которое наблюдается и при других психологических эффектах, таких как снижение эмпатии и когнитивное притупление. Несмотря на эти выводы, ацетаминофен остается краеугольным камнем мировой медицины, признанным Всемирной организацией здравоохранения в качестве основного препарата в отведенной ему фармакологической области.

Давно доказанный профиль безопасности вещества и широкое применение затмевают опасения, которые пока считаются гипотетическими и требуют дополнительного изучения, считают многие эксперты. Впрочем исследователи подчеркивают важность понимания более широких психологических и поведенческих эффектов бесконтрольного употребления безрецептурных лекарств. Поведенческое воздействие ацетаминофена также согласуется с данными поведенческой экономики и неврологии, где снижение тревоги или эмоциональной интенсивности часто коррелирует с увеличением склонности к риску. Эти эффекты стали явными в результате наблюдения за людьми, употребляющими алкоголь или наркотические вещества.

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