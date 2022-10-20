Марсоход Curiosity прибыл в особый регион на Марсе: почему он так важен для ученых (фото)

Этот район горы Эолида в кратере Гейла был создан в результате изменения климата на Марсе.

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Марсоход Curiosity добрался до особого района на горе Эолида, которая является центральной возвышенностью в кратере Гейла. В этом засыпанном песком регионе находятся соленые минералы, которые образовались после высыхания рек и озер миллиарды лет назад. Если эта теория верна, то данные минералы могут дать информацию о том, как и почему на Марсе изменился климат с более теплого и влажного на холодный и сухой, что превратило планету в замерзшую пустыню, говорится в сообщении NASA.

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Эти минералы на Марсе обнаружил орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter и ученые ждали несколько лет, пока марсоход Curiosity наконец-то доберется до этого участка на горе Эолида, чтобы исследовать эту местность.

[ + – ] Марсоход Curiosity добрался до особого района на горе Эолида, которая является центральной возвышенностью в кратере Гейла. В этом засыпанном песком регионе находятся соленые минералы, которые образовались после высыхания рек и озер миллиарды лет назад Фото: NASA

На данном участке поверхности Марса аппарат обнаружил много разнообразных типов горных пород, также признаки существования здесь воды, в том числе и соленые минералы, такие как сульфат магния, сульфат кальция и хлорид натрия (это обычная соль).

В данной местности марсоход взял пробы грунта и это уже 36-й забор образцов за многолетнюю историю путешествия марсохода. Теперь аппарату предстоит провести анализ данных образцов с помощью своих приборов и ученые с нетерпением ждут полученных данных.

[ + – ] В данной местности марсоход взял пробы грунты и это уже 36-й забор образцов за многолетнюю историю путешествия марсохода Фото: NASA

У марсохода было очень трудное путешествие к этому району исследований на которое он потратил больше месяца. На пути ему встречались острые камни, которые могли повредить колеса аппарата, а также слишком много песчаных дюн, которые могли привести к остановке марсохода из-за большого скопления песка. Но команда на Земле выбрала наиболее благополучный для марсохода маршрут и миссия увенчалась успехом.

Преодолев все трудности марсоход смог сделать с помощью своей камеры удивительные снимки марсианского пейзажа. На них видны каменные холмы и песчаные дюны.

[ + – ] Преодолев все трудности марсоход смог сделать с помощью своей камеры удивительные снимки марсианского пейзажа. На них видны каменные холмы и песчаные дюны Фото: NASA

Но этот регион более наполнен камнями, чем та местность, где марсоход находился раньше, а потому у аппарата могут возникнуть проблемы с перемещением. Тем не менее ученые надеются, что миссия, которая уже продолжается 10 лет на Марсе, предоставит новые удивительные открытия, и марсоход продолжит свое путешествие.

Как уже писал Фокус, в NASA провели испытание нового защитного материала, который поможет уберечь космический аппарат для доставки образцов с Марса на Землю, от ударов метеоритов.

Также Фокус писал о том, что ученые получили впервые самое детальное изображение поверхности Марса.