Марсохід Curiosity прибув у особливий регіон на Марсі: чому він такий важливий для вчених (фото)
Цей район гори Еоліда у кратері Гейла був створений внаслідок зміни клімату на Марсі.
Марсохід Curiosity дістався особливого району на горі Еоліда, яка є центральною височиною в кратері Гейла. У цьому засипаному піском регіоні знаходяться солоні мінерали, які утворилися після висихання річок та озер мільярди років тому. Якщо ця теорія вірна, то дані мінерали можуть дати інформацію про те, як і чому на Марсі змінився клімат з більш теплого і вологого на холодний і сухий, що перетворило планету на замерзлу пустелю, йдеться у повідомленні NASA.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Ці мінерали на Марсі виявив орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter і вчені чекали кілька років, поки марсохід Curiosity нарешті дістанеться цієї ділянки на горі Еоліда, щоб дослідити цю місцевість.
На даній ділянці поверхні Марса апарат виявив багато різноманітних типів гірських порід, а також ознаки існування тут води, зокрема й солоні мінерали, такі як сульфат магнію, сульфат кальцію та хлорид натрію (це звичайна сіль).
У цій місцевості марсохід взяв проби ґрунту і це вже 36-й забір зразків за багаторічну історію подорожі марсохода. Тепер апарат має провести аналіз даних зразків за допомогою своїх приладів і вчені з нетерпінням чекають на отримані дані.
Марсохід мав дуже важку подорож до цього району досліджень, на яку він витратив більше місяця. На шляху йому зустрічалося гостре каміння, яке могло пошкодити колеса апарату, а також надто багато піщаних дюн, які могли призвести до зупинки марсохода через велике скупчення піску. Але команда на Землі обрала найбільш благополучний для марсохода маршрут і місія увінчалася успіхом.
Подолавши всі труднощі, марсохід зміг зробити за допомогою своєї камери дивовижні знімки марсіанського пейзажу. На них видно кам'яні пагорби та піщані дюни.
Але цей регіон більше наповнений камінням, ніж та місцевість, де марсохід знаходився раніше, а тому апарат може мати проблеми з переміщенням. Проте вчені сподіваються, що місія, яка вже триває 10 років на Марсі, надасть нові дивовижні відкриття, і марсохід продовжить свою подорож.
Як уже писав Фокус, у NASA провели випробування нового захисного матеріалу, який допоможе уберегти космічний апарат для доставлення зразків з Марса на Землю, від ударів метеоритів.
Також Фокус писав про те, що вчені отримали вперше детальне зображення поверхні Марса.