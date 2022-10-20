Марсохід Curiosity прибув у особливий регіон на Марсі: чому він такий важливий для вчених (фото)

Цей район гори Еоліда у кратері Гейла був створений внаслідок зміни клімату на Марсі.

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Марсохід Curiosity дістався особливого району на горі Еоліда, яка є центральною височиною в кратері Гейла. У цьому засипаному піском регіоні знаходяться солоні мінерали, які утворилися після висихання річок та озер мільярди років тому. Якщо ця теорія вірна, то дані мінерали можуть дати інформацію про те, як і чому на Марсі змінився клімат з більш теплого і вологого на холодний і сухий, що перетворило планету на замерзлу пустелю, йдеться у повідомленні NASA.

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Ці мінерали на Марсі виявив орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter і вчені чекали кілька років, поки марсохід Curiosity нарешті дістанеться цієї ділянки на горі Еоліда, щоб дослідити цю місцевість.

[ + – ] Марсохід Curiosity дістався особливого району на горі Еоліда, яка є центральною височиною в кратері Гейла. У цьому засипаному піском регіоні знаходяться солоні мінерали, які утворилися після висихання річок та озер мільярди років тому Фото: NASA

На даній ділянці поверхні Марса апарат виявив багато різноманітних типів гірських порід, а також ознаки існування тут води, зокрема й солоні мінерали, такі як сульфат магнію, сульфат кальцію та хлорид натрію (це звичайна сіль).

У цій місцевості марсохід взяв проби ґрунту і це вже 36-й забір зразків за багаторічну історію подорожі марсохода. Тепер апарат має провести аналіз даних зразків за допомогою своїх приладів і вчені з нетерпінням чекають на отримані дані.

[ + – ] У цій місцевості марсохід взяв зразки ґрунтів і це вже 36 забір зразків за багаторічну історію подорожі марсохода Фото: NASA

Марсохід мав дуже важку подорож до цього району досліджень, на яку він витратив більше місяця. На шляху йому зустрічалося гостре каміння, яке могло пошкодити колеса апарату, а також надто багато піщаних дюн, які могли призвести до зупинки марсохода через велике скупчення піску. Але команда на Землі обрала найбільш благополучний для марсохода маршрут і місія увінчалася успіхом.

Подолавши всі труднощі, марсохід зміг зробити за допомогою своєї камери дивовижні знімки марсіанського пейзажу. На них видно кам'яні пагорби та піщані дюни.

[ + – ] Подолавши всі труднощі, марсохід зміг зробити за допомогою своєї камери дивовижні знімки марсіанського пейзажу. На них видно кам'яні пагорби та піщані дюни Фото: NASA

Але цей регіон більше наповнений камінням, ніж та місцевість, де марсохід знаходився раніше, а тому апарат може мати проблеми з переміщенням. Проте вчені сподіваються, що місія, яка вже триває 10 років на Марсі, надасть нові дивовижні відкриття, і марсохід продовжить свою подорож.

Як уже писав Фокус, у NASA провели випробування нового захисного матеріалу, який допоможе уберегти космічний апарат для доставлення зразків з Марса на Землю, від ударів метеоритів.

Також Фокус писав про те, що вчені отримали вперше детальне зображення поверхні Марса.