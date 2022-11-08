Не ставь на повтор. Ученые рассказали, чем опасно желание передвинуть будильник еще на чуть-чуть

57% взрослых остаются в постели еще до второго или третьего звонка. Исследователи изучили, как это влияет на нас.

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Как показывает статистика, более половины людей обычно просыпаются не по первому звонку будильника, а отодвигают его. В результате 57% из нас остаются в постели до второго, третьего, а то и четвертого повтора, пишет Science Alert.

Исследователи, изучающие сон и его влияние на организм, предполагают, что отодвигая будильник еще на чуть-чуть, мы тем самым вредим себе. Например, считается, что будильник прерывает наши циклы сна, тем самым затрудняя пробуждение. Когда мы отодвигаем будильник, фактически мы просто убаюкиваем свое тело снова, чтобы вновь прервать циклы сна.

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В новом исследовании нейробиологи из Университета Нотр-Дам в Индиане во главе со Стивеном Маттингли решили убедиться, так ли в действительности ужасна дремота после будильника и как она влияет на людей.

В новом исследовании приняли участие 450 взрослых — ученые изучили их привычки сна с помощью опросов и специальных устройств. Исследователи обнаружили, что женщины вдвое чаще предпочитали вздремнуть после будильника, чем мужчины. Те, кто привык откладывать будильник на повтор, также были менее подвижны, об этом свидетельствует количество шагов в день, и имели больше нарушений сна.

Кроме того, ученые обнаружили, что "совы" чаще используют кнопку повтора будильника и сообщают о большей усталости, чем жаворонки. А молодые люди предпочитали еще немного вздремнуть после будильника, чем люди постарше.

По словам Маттингли, ничто из полученных его командой результатов не свидетельствует о том, что существует прямая причинно-следственная связь между дремотой после будильника и активностью в течение дня.

Любопытно, что основными причинами нажатия кнопки повтора реципиенты называли "невозможность встать с кровати по первому будильнику" и "удобство постели". Однако ученые заметили, что каждый третий человек в США не досыпает и, вероятно, это является основной причиной желания отодвинуть будильник еще хоть на минутку.

Исследователи отмечают, что их основной задачей не является найти ответ на вопрос, вреден или полезен сон после будильника. Однако они считают важным донести тот факт, что потребность в каком-либо тревожном звоне для пробуждения вряд ли будет полезна для организма в целом.

Ученые настаивают, что в этом деле важно не уменьшение количества нажатий на кнопку "отодвинуть будильник", а увеличение количества сна в целом. Кроме того, следует придерживаться режима и избегать стрессов.

По словам Маттингли, в следующих исследованиях они намерены изучить, как положительные, так и негативные стороны дремоты после будильника, чтобы узнать об этом феномене нажатия кнопки "повтора" больше.

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