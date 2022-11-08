Не став на повтор. Вчені розповіли, чим небезпечне бажання пересунути будильник ще трохи

57% дорослих залишаються у ліжку ще до другого чи третього дзвінка. Дослідники вивчили, як це на нас впливає.

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Як показує статистика, більш ніж половина людей зазвичай прокидається не з першим дзвінком будильника, а відсуває його. В результаті 57% з нас залишаються в ліжку до другого, третього, а то й четвертого повтору, пише Science Alert.

Дослідники, що вивчають сон та його вплив на організм, припускають, що відсуваючи будильник ще на трохи, ми тим самим шкодимо собі. Наприклад, вважається, що будильник перериває наші цикли сну, тим самим ускладнюючи пробудження. Коли ми відсуваємо будильник, фактично ми просто заколисуємо своє тіло знову, щоб знову перервати цикли сну.

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У новому дослідженні нейробіологи з Університету Нотр-Дам в Індіані на чолі зі Стівеном Маттінглі вирішили переконатися, чи така жахлива дрімота після будильника і як вона впливає на людей.

У новому дослідженні взяли участь 450 дорослих — вчені вивчили їх звички сну за допомогою опитувань та спеціальних пристроїв. Дослідники виявили, що жінки вдвічі частіше воліли подрімати після будильника, ніж чоловіки. Ті, хто звик відкладати будильник на повтор, також були менш рухливими, про це свідчить кількість кроків на день і мали більше порушень сну.

Крім того, вчені виявили, що "сови" частіше використовують кнопку повтору будильника і повідомляють про більшу втому, ніж жайворонки. А молоді люди надавали перевагу ще трохи подрімати після будильника, ніж старші люди.

За словами Маттінглі, ніщо з отриманих його командою результатів не свідчить про те, що існує прямий причинно-наслідковий зв'язок між дрімотою після будильника та активністю протягом дня.

Цікаво, що основними причинами натискання кнопки повтору реципієнти називали "неможливість встати з ліжка з першим будильником" та "зручність ліжка". Проте вчені зауважили, що кожна третя людина у США не досипає і, ймовірно, це є основною причиною бажання відсунути будильник ще хоч на хвилинку.

Дослідники зазначають, що їхнім основним завданням не є знайти відповідь на питання, чи шкідливий, чи корисний сон після будильника. Однак вони вважають за важливе донести той факт, що потреба в якомусь тривожному дзвінку для пробудження навряд чи буде корисною для організму загалом.

Вчені наполягають, що в цій справі важливим є не зменшення кількості натискань на кнопку "відсунути будильник", а збільшення кількості сну загалом. Крім того, слід дотримуватися режиму та уникати стресів.

За словами Маттінглі, у наступних дослідженнях вони мають намір вивчити, як позитивні, так і негативні сторони дрімоти після будильника, щоб дізнатися про цей феномен натискання кнопки "повтору" більше.

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